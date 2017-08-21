TİKA'dan Nijerli arıcılara eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Nijer'in hem yetersiz beslenme hem de işsizlikle mücadelesine katkı sağlamak amacıyla eğitim programı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Nijer'in Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığının ilgili personeli ve mahalli arıcılık birlikleri üyelerinden oluşan 7 kişilik grup, Ordu'ya gelerek Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde 5 gün süre ile eğitim aldığı belirtildi.

Açıklamada, enstitü teknik personeli tarafından Nijerli katılımcılara verilen "Türkiye'de Arıcılık Faaliyetleri, Arı Yetiştiriciliği, Ana Arı ve Arı Sütü Üretimi, Kovan Yapımı ve Atölye Uygulamaları, Arı Ürünleri Analizleri Laboratuvar Uygulamaları" konulu teorik eğitimlere ek olarak katılımcıların çeşitli alanlardaki uygulamaları da enstitü bünyesinde gözlemleme imkanı bulduğu ifade edildi.

Programın, Ordu İli Arı Yetiştiricileri Birliği, özel sektöre ait temel petek yapım ünitesi ve arıcı ziyaretleri ile zenginleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, programın son gününde Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nun, enstitü müdürü Feyzullah Konak ile heyeti makamında kabul ettiği aktarıldı.

Eğitimlerini tamamlayan heyet üyeleri, eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ülkelerine döndü.



