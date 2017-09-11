TİKA'dan Orta Asya'nın en büyük polis akademisine destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Asya'nın en büyük polis akademilerinden Tacikistan Polis Akademisine donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Tacikistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılında Başkanlık, Tacikistan Polis Akademisine donanım desteğinde bulundu.

Tacikistan Polis Akademisi öğrencilerinin uluslararası standartlarda ve daha iyi bir ortamda eğitim alması için yürütülen proje kapsamında, akademi binasının ilk dört katındaki 39 sınıfa destek sağlandı.

Projenin tanıtım programında konuşan Tacikistan İçişleri Bakan Yardımcısı Umarzade İkrom İslam, TİKA’ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tacikistan'da 100 dönüm arazi üzerine inşa edilen Polis Akademisi yerleşkesinde 8 katlı ana binanın yanı sıra 800 kişilik yurt binası, öğretmenler için lojmanlar ve spor salonları yer alıyor. Kurulduğu 2000 yılından bu yana 8 binden fazla öğrencinin mezun olduğu akademide 2 bin 200 öğrenci eğitimini sürdürüyor. Akademinin kapasitesinin gelecek yıllarda iki katına çıkarılması hedefleniyor.