TİKA'dan Özbek polislere eğitim desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Uluslararası Polis Eğitim Projesi kapsamında Özbekistan emniyet personeline eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan ile başlayan Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi, Kazakistan, Türkmenistan, Moğolistan, Filistin, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Makedonya, Tunus, Karadağ, Maldivler, Güney Sudan, Libya, Moldova ve Romanya'da başarılı şekilde yürütüldü.

Dost ve kardeş ülkelerin emniyet teşkilatı mensuplarının karşılıklı tecrübe aktarımı yapması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirilmesi ve iki ülke polis teşkilatlarının terminolojilerinde birlik sağlanması amacıyla hizmet içi ve uygulamalı eğitimler verilen projeyle, ayrıca polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarıyla koordineli ve eş güdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye'nin güvenlik iş birliği içinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerinin ve uzmanlık gerektiren birimlerde çalışanların Türk polislerince verilecek eğitimlerle polislik alanında yaşanan gelişmelerden haberdar edilerek polis teşkilatlarındaki değişimin hızlandırılması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Özbekistan Resmi Güvenlik Kurumları personeline Türkiye'de "Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu" düzenlendi.

Kursa katılanlara, bina ve kişi güvenliği ile ilgili genel bilgiler ve uygulamalı eğitimler verildi.

Kursiyerler Türkiye'de bulundukları süre zarfında muhataplarıyla da ikili görüşmeler yaptı.

Ayrıca, Özbekistan'da güvenlik birimleri personeline yönelik "Fikri Mülkiyet Suçları ile Mücadele Kursu" da gerçekleştirildi.