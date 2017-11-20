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TİKA'dan Özbekistan'a sağlık eğitimi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Özbekistan Kemik İliği Nakli Merkezi uzmanlarına Ankara’da eğitim programı düzenlendi. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya...

TİKA'dan Özbekistan'a sağlık eğitimi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Özbekistan Kemik İliği Nakli Merkezi uzmanlarına Ankara’da eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitim programlarına katılan 6 Özbek uzman doktora Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 ve 12 haftalık eğitim verildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 6 uzman doktora eğitim programlarının son gününde katılım belgeleri verildi.

Katılımcılara belgelerini takdim eden Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Fevzi Altıntaş, bu eğitimlerin ikili iş birliğini artıran ve karşılıklı dostluk bağlarını kuvvetlendiren organizasyonlar olduğunu belirtti.

Altıntaş, Özbek doktorların TİKA tarafından koordine edilen tıp eğitimlerine katılmalarının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlık alanında büyük faydalar sağlayacağını sözlerine ekledi.

TİKA'nın desteğiyle 2008'de Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji ve Kan Nakli Bilimsel Araştırma Enstitüsü bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi’nin kurulması çalışmaları başlatılmış, söz konusu merkez 2011'de Orta Asya coğrafyasında ilk ve tek merkez olarak TİKA tarafından hizmete açılmıştı.

Söz konusu merkezde çalışan doktorlara 2008'den bu yana neredeyse her yıl Türkiye’de uygulamalı eğitim programları düzenlendi. Türkiye'de düzenlenen eğitim programlarına şimdiye kadar 59 Özbek sağlık uzmanı katıldı.


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