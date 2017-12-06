TİKA'dan Özbekistan'da iş birliği protokolü

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Özbekistan'da faaliyet gösteren Mikrokreditbank ATB arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TİKA genel merkezinde gerçekleştirilen törende, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Mikrokreditbank ATB Başkanı Ganisher Mamatkulov hazır bulundu.

Çam, imza töreninde yaptığı açıklamada, protokol çerçevesinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekleneceğini ve Özbekistan ile Türkiye arasındaki tecrübe değişim faaliyetlerine katkı verileceğini söyledi.

Özbekistan'ın İslam ve Türk tarihinin önemli merkezi olduğuna dikkati çeken Çam, "TİKA olarak ata topraklarımıza ve ait olduğumuz o değerlere katkı vermenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Çam, TİKA olarak 1994'ten bu yana Özbekistan'da faaliyet yürüttüklerine işaret ederek, ikili ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını vurguladı.

Mamatkulov da protokolün, Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



















