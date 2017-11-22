Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Lübnan ODTÜ TEKNOKENT Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Süleymanpaşa Belediyesi
20 milyar lira bütçesi var
20 milyar lira bütçesi var
Güvenli interneti seçtiler
Güvenli interneti seçtiler
2 bin bekçi alınacak
2 bin bekçi alınacak
180 milyon liralık yatırım
180 milyon liralık yatırım
Katar'la e-ticaret başlıyor
Katar'la e-ticaret başlıyor

TİKA'dan Pakistan'a spor malzemesi desteği

- TİKA, Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemesi yardımında bulundu

TİKA'dan Pakistan'a spor malzemesi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemesi yardımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan'da kadınlar ve genç kızlar arasında son yıllarda giderek yaygınlaşan sportif faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında Pakistan Futbol Federasyonuna bağlı Diya Kadın Futbol Kulübüne spor malzemeleri desteği sağlandı.

Çin'de 70 ülkenin katılımıyla düzenlenecek uluslararası futbol turnuvasında TİKA logolu formalarla mücadele edecek Diya Kadın Futbol Kulübüne turnuvaya hazırlık sürecinde ve turnuvada kullanmak üzere temin edilen spor malzemeleri Karaçi şehrinde düzenlenen törenle sporculara teslim edildi.

Törene, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, TİKA Koordinatör Yardımcısı İbrahim Katırcı, Pakistan Futbol Federasyonu yetkilileri ve sporcular katıldı.

Aktuna burada yaptığı konuşmada, sporun genç kızların sosyalleşmesinde ve özgüvenlerinin inşasında önemli bir araç olduğunu vurgulayarak, bu gibi projelerin genç kızları spor yapmaya teşvik edeceğini belirtti ve sporculara Çin’de katılacakları turnuva için başarı diledi.

Diya Kadın Futbol Kulübü Başkanı Sadia Sheikh de Türkiye'nin desteğinin, Türkiye-Pakistan dostluğunun somut bir örneği olduğunu belirterek Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PakistanTika
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5