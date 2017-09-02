TİKA'dan şehitler adına Afrika'da kurban kesimi

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik'in Pemba şehrinde Türkiye'de son yıllardaki terör saldırılarında şehit düşenler adına kurban keserek yoksul ailelerin yüzünü güldürdü.

TİKA Maputo Koordinatörü İbrahim Aybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Cabo Delgado eyaletinin Pemba şehrinde 40 büyükbaş kurbanlık keserek ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıklarını söyledi.



Kurban etlerinin şehrin yoksul mahallelerindeki 35 cami cemaatine ulaştırıldığını belirten Aybek, "Kardeş Mozambik halkına bir manada vefa borcumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Mozambikli Müslümanlar, Hicaz demiryolunun inşası için Osmanlı Devleti'ne yardım göndermişlerdi." dedi.

Yoksul halkın evlerinde etleri muhafaza etmekte bile zorlandığını dile getiren Aybek, "İnsanlara maalesef 2,5 kilodan fazla et veremiyoruz çünkü çoğu kişinin evinde eti koyabileceği bir buzdolabı dahi yok." ifadesini kullandı.

Kurbanlar, şehit düşen öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Şenay Aybüke Yalçın, Astsubay Ferhat Gedik, 15 yaşındaki Eren Bülbül, polis memuru Fethi Sekin, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 15 Temmuz şehitleri ve Şırnak'taki helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler adına kesildi.