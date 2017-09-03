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TİKA'dan Sierra Leone'deki selzedelere gıda desteği

- Ülkedeki sel ve toprak kayması felaketinden etkilenen bin aileye gıda yardımında bulunuldu

TİKA'dan Sierra Leone'deki selzedelere gıda desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), geçen ay Sierra Leone'de yaşanan sel felaketinden etkilenen bin aileye gıda yardımı ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Yardımcısı Victor Bockraie Foh, Dışişleri Bakanı Samura M. W. Kamara, Sierra Leone Finans ve Ekonomi Bakanı Momodu L Kargbo ile TİKA yetkilileri yardım dağıtımından önce toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından düzenlenen gıda dağıtım programına Sierra Leone Finans ve Ekonomi Bakanı Kargbo, Türkiye'nin Sierra Leone'deki Fahri Başkonsolosu Hisham Mackie, TİKA'nin Konakri Koordinatörü Mehmet Yazgan ve birçok devlet yetkilisi katıldı.

Burada konuşan Kargbo, "Sierra Leone'de ne zaman bir derdimiz olsa Türkiye hep yanımızda oldu. Sadece bu sel felaketinde değil aynı zamanda Ebola felaketinde de Türkiye'nin yardımlarını hiçbir zaman unutmadık." ifadelerini kullandı.

Kargbo, bundan sonra Türkiye ile Sierra Leone arasındaki ilişkilerin daha da artacağını belirtti.

Ülkenin başkenti Freetown'da 14 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kaymalarında binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sierra LeoneTikaTürkiye
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