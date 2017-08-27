TİKA'dan Şili’ye geniş kapsamlı çalışma ziyareti

BOGOTA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Şili’ye yaptığı çalışma ziyaretinde, Türkiye-Filistin ilişkileri konulu panel düzenlenirken, ziyaret edilen 1. Lig takımlarından Deportivo Palestino futbol kulübü ve Filistinli yaşlıların kaldığı huzurevine yardımlarda bulunuldu.

Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya ve TİKA Başkan Yardımcı Prof. Dr. Birol Çetin ile Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Murat Zelan’ın bulunduğu heyet bir hafta süren temaslar kapsamında ilk olarak sakinlerinin çoğu Filistin asıllı yaşlılardan oluşan Arap Birliği Yardım Derneği Huzurevini ziyaret etti.

Aynı zamanda Lübnan ve Suriye asıllı yaşlı Şili vatandaşlarının kaldığı huzurevinin Filistin asıllı sakinlerinden 77 yaşındaki Lucia Jurre, Türk halkıyla her zaman kardeş olduklarını belirterek TİKA’nın sağladığı destek için Türkiye’ye teşekkür etti.

Türk heyetini sıcak bir şekilde karşılayan huzurevi yöneticileri, yapının yenilenmesi ve kapasitesinin artırılmasını hedefleyen projeyi, değerlendirilmek üzere TİKA’ya sundu.

- Mustafa Kemal Atatürk Okulunun tadilatı

Heyet, Türkiye’nin Santiago Büyükelçiliğinin sorumluluğunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk Okulunda yapılan tadilat ve büyütme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Türkiye-Şili ilişkilerinin gelişmesine ve Lo Prado semtindeki eğitime büyük katkı sağlayan okulda yürütülen ve sona gelinen projenin TİKA’nın 25. yıl kutlamaları çerçevesinde bu yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

Heyetin, öğretmenleri ve öğrencileriyle de görüştüğü Mustafa Kemal Atatürk Okulu 1960 yılında açılmıştı.

- Deportivo Palestino Futbol Takımı

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Çetin ve Bogota Program Koordinatör Yardımcısı Zelan’ın bulunduğu heyet daha sonra Şili 1. Ligi takımlarından Deportivo Palestino Futbol Kulübünün tesislerini ziyaret etti.

TİKA, bu ülkedeki Filistinli topluluk tarafından 1920’de kurulan ve imza attığı birçok başarının yanında 1978 yılında 1. Lig şampiyonluk kupasını kaldıran Deportivo Palestino’ya spor malzemesi desteğinde bulundu.

Türk heyetini futbolcularla karşılayan Kulüp Başkanı Jorge Uauy Salvador, Türkleri akrabaları olarak gördüklerini ifade ederek Türkiye’den her yardımın ayrı bir önemi olduğunu vurguladı.

- Türkiye-Filistin ilişkileri paneli

Başkent Santiago’ya yapılan ziyarette son olarak Türkiye-Filistin ilişkileri konulu panel düzenlendi.

TİKA’nın organize ettiği panelde, Büyükelçi Kaya, Prof. Dr. Çetin ve Koordinatör Yardımcısı Zelan’ın yanı sıra Filistin’in bu ülkedeki Büyükelçisi İmad Nabil Jadaa, Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı (PICA) Başkanı İmad Zuhairi, Ürdün’ün Santiago Büyükelçisi Luis Palma ile Şili Üniversitesi Arap Çalışmaları Merkezinden Prof. Dr. Mauricio Amar Diaz konuşma yaptı.





