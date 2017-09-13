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TİKA'dan Somalili yetimlere giysi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yetimlere giysi desteğinde bulundu. TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali genelinde farklı alanlarda önemli projelere...

TİKA'dan Somalili yetimlere giysi desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'daki yetimlere giysi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali genelinde farklı alanlarda önemli projelere imza atan TİKA, Mogadişu'daki yetimhanelerde kalan çocuklara kıyafet yardımı yaptı.

TİKA, Türkiye'den temin edilerek Somali'ye gönderilen giysileri, ülkedeki Shooble, Kadare ve Sokak Çocukları Okulu'nun yetimhanelerinde kalan 350 çocuğa ulaştırdı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİKA Somali Koordinatörü Galip Yılmaz, söz konusu projeyi gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bölgede yetimlere desteklerinin devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
SomaliTikaYetim
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