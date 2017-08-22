TİKA'dan Sri Lanka'daki Türk köyüne eğitim ve sağlık desteği

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Sri Lanka'da iki yıl önce inşa edilen Mannar Türk Köyü'ne anaokulu, sağlık birimi ve çocuk oyun alanından oluşan tesis yapılacak.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki terör olayları nedeniyle yerlerinden olan Müslümanların geri döndükleri bölgede barınmaları için başkent Kolombo'ya 300 kilometre uzaklıktaki 100 konuttan oluşan Mannar Türk Köyü'ne yapılacak tesisin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene, TİKA Güneydoğu Asya ve Latin Amerika (DOGAL) Dairesi Başkanı Dr. Rahman Nurdun, Dakka Program Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ile Mesken ve Kaynakları Geliştirme Kuruluşunun (OHRD) yöneticilerinden emekli Büyükelçi Meerashaib Maroof katıldı.

Törende konuşan Dr. Nurdun, Türkiye’nin Sri Lanka halkının yanında olduğunu ve terör mağdurlarının eski yaşamlarına dönebilmeleri için konut ihtiyaçlarının TİKA tarafından karşılandığını belirtti.

Nurdun, Türk köyünde yaşayanların eğitim ve sağlık alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için inşasına başlanan anaokulu, sağlık birimi ve çocuk oyun alanının en kısa sürede bölgedeki Müslüman, Hristiyan, Hindu ve Budistlerin de aralarında bulunduğu tüm halka hizmet vereceğini vurguladı.

Mannar Türk Köyü'ndeki incelemelerin ardından TİKA heyeti, Sri Lanka Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdül Reşid Bathiudeen’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, ülkedeki TİKA projeleri hakkında bilgi verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Bathiudeen, Mannar’daki Türk köyü ve ülke genelindeki projeleri dolayısıyla Türk halkına ve TİKA’ya teşekkür etti.







