TİKA'dan Sudanlı teknisyenlere motorlu araç eğitimi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 10 Sudanlı teknisyene, Ankara'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir hafta süreyle motorlu araçlar teknolojisi eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan'ın Doğu Darfur Eyaleti Valiliği tarafından ajansa yapılan başvuru sonucunda 10 Sudanlı teknisyen, Ankara'daki Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir hafta süreyle motorlu araçlar teknolojisi eğitimi aldı.

Kursiyerler konvansiyonel ve modern teknoloji ile üretilmiş otomobillerin çalışma prensipleri, arızaların giderilmesi ve düzenli bakımları konusunda bilgilendirilirken, son teknolojiye sahip bir servis ünitesini de ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan eğitimde edinilen bilgilerin, kursa katılan teknisyenlerce Doğu Darfur'daki genç teknisyenlere aktarılması amaçlanıyor.

Teknisyenler, eğitim programı sonunda sertifikalarını aldı.

Sertifika aldığı için sevinçli olduğunu ifade eden Gasım Ahmed Sirageldin, Doğu Darfur'da mesleki eğitim imkanlarının zayıflığına işaret ederek, Türkiye'de edindiği bilgilerin kendisi için çok önemini vurguladı.

Sirageldin, bu bilgileri kullanarak sorumlu olduğu valilik araçlarının daha verimli çalışması için çaba sarf edeceğini ifade etti.