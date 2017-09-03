TİKA'dan Surinamlı Müslümanlara destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Surinam'da ihtiyaç sahibi 500 aileye bayram paketi dağıttı ve 19 yetimhane ile huzurevine gıda yardımında bulundu.

TİKA, Surinam'daki yardım faaliyetleri çerçevesinde ülkenin Sosyal İşler ve Koruma Bakanlığı ve 8 Müslüman derneğinin iş birliğiyle vatandaşlara kurban eti dağıttı.

Surinam Müslüman Federasyonu Başkanı Feroz Nazır, düzenlenen bayram programında yaptığı konuşmada, Endonezya, Hindistan ve Afrika asıllı Surinamlı Müslümanların bir araya gelmesinden ve TİKA tarafından gerçekleştirilen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Müslüman topluluk liderleri de önceki yıllarda TİKA'nın düzenlediği iftar programı başta olmak üzere ülkedeki tüm Müslümanların bir çatı altında buluştuğu organizasyonlar sayesinde İslam'ın temeli olan hoşgörü ve paylaşım kavramlarını genç nesillere somut olarak aktarma imkanı bulduklarını belirtti.

- TİKA'dan Surinam'daki yetimhanelere ve huzurevlerine gıda desteği

TİKA, Dinul İslam ile Sadar Anjuman camilerindeki kurban eti dağıtımından sonra Müslüman, Hristiyan ve Yahudi çocukların bir arada kaldığı yetimhanelerin de gıda ihtiyacını karşıladı.

Ayrıca, sosyal ve ekonomik imkanların sınırlı olduğu huzurevlerine de destekte bulunan TİKA, toplam 19 huzurevine gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

Esther Stichting Huzurevi Yetkilisi Maureen Agodeba'nın yanı sıra yetim ve öksüz çocuklarla engelli ve özel bakıma muhtaç çocukların tedavi gördüğü Stichting Huize Betheljada Çocuk Bakımevi yetkilileri de Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

TİKA yetkililerinin Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği törene katılan Cumhurbaşkanı Danışmanı Büyükelçi Anwar Lall Muhammed de şunları söyledi:

"Bu yardımın TİKA tarafından gerçekleştirilen ilk destek projesi olmadığını söylemeliyim. Daha önceki yıllarda yapılan kalkınma yardımları hakkında bilgi sahibiyim. Sağlık sektöründeki yardım projelerini unutmamız mümkün değil. Bu sebeple TİKA Surinam'da gayet iyi biliniyor. Surinam'da faaliyet gösteren farklı Müslüman topluluklarını bir araya getirmek tek başına zorlu bir işken, siz hasta ve bakıma muhtaç yaşlılarımızın tedavi gördüğü bakımevleri ve yetimhaneleri dahi unutmadınız. Müslüman olmayan topluluklara dahi yardım götürme çabanız bizi çok etkiledi. Kurban Bayramı bir Müslüman bayramı olmasına rağmen ülkedeki tüm topluluklarla dayanışma içinde bir bütün olarak kutlayarak, İslam'daki hoşgörüyü somut olarak göstermiş olduk."

Nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini Müslümanların oluşturduğu Surinam, Güney Amerika'daki en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülke konumunda.

Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı ülkede nüfusun temelini Afrikalı, Hindistanlı ve Endonezyalılar oluşturuyor. Bu nedenle pek çok farklı dine ev sahipliği yapan Surinam'da ibadethaneler yan yana bulunuyor.

TİKA tarafından ülkeye önceki yıllarda, hasta nakil ambulansı, çocuk yatakları, kuvözler ve hasta başı monitörleri gibi ekipman destekleri sağlanmıştı.