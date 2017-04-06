TİKA'dan Tunus'a ekipman desteği

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Tunus Altyapı Hizmetlerine Destek Projesi" kapsamında çok sayıda ekipmanı, törenle Tunuslu yetkililere teslim etti.

Tunus Bayındırlık ve İskan Bakanı Muhammed Salih Arfavi, başkentte düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Tunus hükümeti ve halkı adına Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye'nin katkılarından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Arfavi, "Türkiye, tarihimizin bu hassas döneminde Tunus'a destek olarak hiçbir gayreti esirgemedi." dedi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da iki ülke arasındaki köklü bağlara işaret ederek, "Tunus halkını desteklemek ve ahenkli bir gelişme için sözden icraata geçiyoruz." diye konuştu. Doğan, TİKA'nın sadece Tunus'a değil tüm kıtaya kaliteli hizmetin ulaşmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

- 594 araçlık destek projesinde son teslimat

TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 2012 yılında teknik ve kalkınma alanında işbirliği anlaşması yapıldığını hatırlattı. TİKA'nın bu anlaşma kapsamında "Tunus Altyapı Hizmetlerine Destek Projesi" başlattığını belirten Maskan, toplam 594 araçlık ekipman desteğinin bugünkü teslimatla tamamlandığını dile getirdi.

Maskan, 50 milyon dolar tutarındaki söz konusu destekle Tunus'un altyapısı için gerekli tüm ekipmanın sağlandığını vurguladı.

Tunus basınının yoğun ilgi gösterdiği törende Tunus'a teslim edilen son ekipmanlar içinde 48 greyder, 9 mini yükleyici, 8 yol süpürme aracı ve 2 yük taşıyıcı yer aldı.