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TİKA'dan Tunuslu kadın ve gençlere destek

-TİKA, Cendube bölgesindeki kadın ve gençlere kümes hayvancılığı ve bal arıcılığı desteği sağladı

TİKA'dan Tunuslu kadın ve gençlere destek

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), Tunus'un Cendube bölgesinde kadın ve gençlere yönelik kümes hayvancılığı ve bal arıcılığı desteği sağladığı bildirildi.

TİKA Tunus Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cendube vilayetine bağlı Gar ed-Dima kırsalında kadın ve gençlerin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi amacıyla kümes hayvancılığı ve bal arıcılığı alanında malzeme ve ekipman desteği sağlandı.

Program kapsamında, ekipman desteğinin yanı sıra 15 kadına kümes hayvancılığı ve bal arıcılığı üzerine eğitim verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar için bir de sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılan Gar ed-Dima Kaymakamı Amr Binaşi, "projenin kendileri için bir ilk olduğunu ve bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayacağını" ifade etti.

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Cendube BölgesiTikaTunus
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