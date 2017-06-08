TİKA'dan Ürdün'deki yetimlere iftar programı

AMMAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'de 500 yetime iftar yemeği verdi.

Ürdün Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, El-Hüseyin Yetim Merkezi ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile eş güdüm içinde düzenlenen program, başkent Amman'daki El-Hüseyin Filistin mülteci kampının gençlik kulübünde gerçekleştirildi.

TİKA Amman Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar organizasyonuyla yetimleri ve ailelerini mutlu etmek istediklerini söyledi.

Ürdün'deki Filistin mülteci kamplarından 500 yetim ve engelli öğrencinin programa davet edildiğini belirten Yıldırım, iftara katılan çocukların 14 ila 18 yaşlarında olduğunu aktardı.

Gençlik kulübünün müdürü Hüseyin el-Cebur da yetimleri mutlu eden bu gibi faaliyetlerin önemine dikkati çekerek, Türkiye hükümeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

UNRWA raporlarına göre, Ürdün'deki Filistinli mülteci sayısı 2 milyon 124 bin 628'e ulaştı. Filistinlilerin 372 bin 822'si ülkedeki 13 mülteci kampında yaşıyor.



