Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe ekonomi Çağdaş Kaya
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma
Dünya markası olma yolunda
Dünya markası olma yolunda

TİKA'dan Ürdün'deki yetimlere iftar programı

AMMAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'de 500 yetime iftar yemeği verdi.Ürdün Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, El-Hüseyin Yetim Merkezi ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım...

TİKA'dan Ürdün'deki yetimlere iftar programı

AMMAN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün'de 500 yetime iftar yemeği verdi.

Ürdün Gençlik ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı, El-Hüseyin Yetim Merkezi ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile eş güdüm içinde düzenlenen program, başkent Amman'daki El-Hüseyin Filistin mülteci kampının gençlik kulübünde gerçekleştirildi.

TİKA Amman Koordinatörü Mehmet Sıddık Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar organizasyonuyla yetimleri ve ailelerini mutlu etmek istediklerini söyledi.

Ürdün'deki Filistin mülteci kamplarından 500 yetim ve engelli öğrencinin programa davet edildiğini belirten Yıldırım, iftara katılan çocukların 14 ila 18 yaşlarında olduğunu aktardı.

Gençlik kulübünün müdürü Hüseyin el-Cebur da yetimleri mutlu eden bu gibi faaliyetlerin önemine dikkati çekerek, Türkiye hükümeti ve TİKA'ya teşekkür etti.

UNRWA raporlarına göre, Ürdün'deki Filistinli mülteci sayısı 2 milyon 124 bin 628'e ulaştı. Filistinlilerin 372 bin 822'si ülkedeki 13 mülteci kampında yaşıyor.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IftarTikaÜrdünYetim
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5