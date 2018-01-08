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TİKA'dan Vietnam'daki anaokullarına su arıtma sistemi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vietnam Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (SUSDEC) iş birliğiyle Vietnam’ın Ninh Thuan, Dak Nong ve Nghe An bölgelerindeki 12 anaokuluna su arıtma sistemi kurdu. TİKA'dan...

TİKA'dan Vietnam'daki anaokullarına su arıtma sistemi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vietnam Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (SUSDEC) iş birliğiyle Vietnam’ın Ninh Thuan, Dak Nong ve Nghe An bölgelerindeki 12 anaokuluna su arıtma sistemi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SUSDEC iş birliğinde Vietnam’ın Ninh Thuan, Dak Nong ve Nghe An bölgelerindeki dağlık ve merkeze uzak yerlerde bulunan 12 anaokuluna su arıtma sistemleri kuruldu.

Söz konusu proje ile anaokulu çağındaki 2 binden fazla çocuk sağlıklı içme suyuna kavuşmuş oldu.

Projeden yararlanan anaokullarının idarecileri, kurulan altyapının nüfusun en kırılgan katmanlarından anaokulu çocuklarına yönelik olmasının önemine işaret ederek, verdiği destek için Türkiye’ye müteşekkir olduklarını ifade etti.

Çocukların içme suyu sorununun çözümünün ülkenin geleceği açısından taşıdığı öneme de dikkati çeken idareciler, ülkeleri adına duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AnaokuluTikaVietnam
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