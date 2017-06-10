TİKAD'ın iftar programı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, açlık çeken 3 milyon Somaliliye yardım amacıyla gönderilen geminin, Pazartesi günü ulaşmak üzere olduğunu belirterek, "3 milyon ailenin gıdasını ve ilacını temin ediyoruz. Yemen'de kolera salgını var. 100'ü geçti koleradan ölen. Maalesef başta çocuklar. Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği, Yemen'e de bir gemi gönderiyoruz. Haftaya Gazze'ye, ilaç ve gıda malzemelerinden, bayram hediyelerinden oluşan bir gemi göndereceğiz. Çünkü bize verilen talimat ve direktif, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, az çok demeden Türkiye orada olacaktır." dedi.

Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) Miniatürk Beltur Tesisi'ndeki iftarında konuşan Kaynak, kuruluşundan beri AK Parti'de görev yapan biri olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve kararlılığıyla değişim rüzgarı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kaynak, "Türkiye'nin geçirdiği son 1 yılın ne kadar zor bir yıl olduğunu hepimiz birlikte yaşadık. 15 Temmuz'u biz, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve cesaretiyle, feraseti ve basiretiyle aştık. Ama 15 Temmuz'u geride bırakırken, benim unutmadığım sahnelerden biri, bir kamyonun direksiyonunda bir kadın. Zaten bizim ecdadımız da böyleydi. Tarihimiz, kadın kahramanların hikayeleriyle doludur. Bugün maalesef, kendisini çocukların eğitimine adamış, bir gencecik kadın öğretmenimizin şehadet haberiyle geldik. Batman'da Türk, Kürt, Arap o çocukları geleceğe hazırlamak için öğrenci yetiştiren bir kızımız, maalesef PKK teröristleri tarafından şehit edildi. Aynı zamanda Şırnak'ta 2 şehidimiz oldu. Ben, tüm şehitlerimize ve 15 Temmuz şehitlerimize rahmet diliyorum. Ülkeyi vatan yapan şehitler ve gazilerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, açlık çeken 3 milyon Somaliliye yardım amacıyla gönderilen geminin, Pazartesi günü ulaşmak üzere olduğunu belirten Kaynak, şöyle devam etti:

"3 milyon ailenin gıdasını ve ilacını temin ediyoruz. Yemen'de kolera salgını var. 100'ü geçti koleradan ölen. Maalesef başta çocuklar. Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği, Yemen'e de bir gemi gönderiyoruz. Haftaya Gazze'ye, ilaç ve gıda malzemelerinden, bayram hediyelerinden oluşan bir gemi göndereceğiz. Çünkü bize verilen talimat ve direktif, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, az çok demeden Türkiye orada olacaktır. Cumhurbaşkanımızın bu vizyonu sayesinde bu işleri yapıyoruz."

-"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir"

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da konuşmasında, şunları dile getirdi:

"Bizler, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' buyuran bir Peygamberin ümmetiyiz. Efendimizin, 'Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.' hadisi, gerçek dayanışmanın, kardeşliğin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösteren bir pusula. Biz de bu değerler ışığında sosyal dayanışmayı güçlendirerek hayatımıza yön vermeye, insanı yüceltmeye devam ediyoruz."

Sosyal politikaların tespiti ve uygulanmasındaki en önemli çalışma prensiplerinden birinin bu anlayış olduğunu vurgulayan Kaya, bu inançla, nerede bir yoksul, nerede bir muhtaç varsa tüm imkanları seferber ederek, mağduriyetlerin önüne geçmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yürüttükleri bu çalışmalarda en önemli ortaklarının STK'lar olduğunu kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum kuruluşları olmadan toplumsal dayanışmayı güçlendirmek mümkün olmaz. Bu güzel iftar buluşmasını, bu yönde atılmış önemli adımlardan biri olarak görüyorum. Ekonomide, siyasette, eğitim ve kültürde olduğu gibi sosyal yardım ve hizmetlerde de kadın dayanışmasının neleri değiştirebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bir toplumda kadın güçlü olursa, aile de güçlü olur. Toplumsal kalkınmanın, ekonomide sürdürülebilir büyümenin temelinde kadın vardır. Bir toplumun refah seviyesini, gelişmişlik düzeyini o toplumda kadının sosyal statüsüne bakarak, çok daha net bir şekilde görebiliriz. Türkiye olarak, son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve çok değerli eşleri saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin, kadın konusundaki büyük hassasiyetleriyle bu anlamda büyük bir değişimi gerçekleştirdik. Bu vesileyle, TİKAD çatısı altında, ülkemizin değişim sürecine katkı veren, demokrasimize, ekonomimize güç katan siz gayretli kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Kaya, iş kadınlarıyla birlikte bu değişim rüzgarını devam ettireceklerini ve Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, kadının iş gücüne katılımını artırmak, kadın girişimci sayımızı hak ettiği düzeye taşımak zorundayız. Tam bir dayanışma içerisinde, kadının iş gücüne katılımını yüzde 33'lerden yüzde 41 seviyesine yükseltmek en önemli hedefimiz. İnşallah bu hedefe sizlerle birlikte ulaşacağız. Bu hedefler için çalışırken, kadının kendi hakikatine uygun bir saygınlık kazanması için de çalışıyoruz. Bu anlamda birçok hukuki düzenlemeyi hayata geçirdik, kadınlarımıza çeşitli imkan ve ayrıcalıklar sunduk. Kadın iş yaşam uyumunu destekledik, sermayeye erişimini kolaylaştırdık. Çünkü kadın, hem aileyi hem de toplumu inşa eden bir ustadır. 2017 Mart ayı sonu itibariyle, 724 bin 515 ticari şirketin 205 bini kadınlar tarafından işletiliyor veya yönetiliyor. 251 bin 346 kadın esnafımızın ülke ekonomisine katkısı var. Oransal olarak yüzde 20'lerden, 23'lerden yüzde 33 seviyelerine geldik. Kadınlar, bankacılık sektöründe yüzde 51, milli eğitimde yüzde 54, üniversitelerde yüzde 44, sağlık sektöründe yüzde 58 gibi büyük bir orana ulaştı. Bu hepimiz için bir gurur vesilesidir."

"15 Temmuz ruhuyla, kahraman şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı bu aziz vatanı, geleceğin güçlü Türkiye'sini birlikte inşa etmeye devam edeceğiz." diyen Kaya, bu duygularla, ramazan ayının ülkeye, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur, istikrar ve refah getirmesini temenni ettiğini söyledi.

İftar programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın eşi Müberra Çalışkan, iş kadınları Vuslat Doğan Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, Fener Rum Patriği Bartholomeos, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Ajda Pekkan'ın aralarında bulunduğu iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.



