TİKAD'ın iftarı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Batı merkezli ekonomik ve siyasi hegemonya düşüncesi, insan, kadın ve çocuk haklarını hep bastırıyor. Üstelik özgürlüğün, insan haklarının sözcülüğünü en çok kendileri yapıyorlar. Bu çifte standardı görmek, insani ve ahlaki bir duruşu benimsemek, son derece şahsiyetli bir tavırdır. Bu yaklaşımla ülkemiz için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) Miniatürk Beltur Tesisi'ndeki iftarında konuşan Emine Erdoğan, ülkenin göz bebeği sivil toplum kuruluşlarından TİKAD'ın iftarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başarılı iş kadınlarının, Türkiye'de kadının gücünü ortaya koyan önemli işlere imza attığını belirten Erdoğan, "Bir yanda ekonomimize artı değer katarken, bir yandan da yeni nesillere rol model oluyorlar. Sevindirici olan bir başka şey, sadece iş dünyasında değil, ülkemizi ilgilendiren sosyal meselelerde de inisiyatif alıp, gerçek bir sivil toplum refleksi ortaya koyuyorlar. Her zaman milletimizle yan yana duran TİKAD'ı, değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri nezdinde tebrik ediyorum. Ulusal ve uluslararası projelerinde nice başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ruhen ve bedenen bir arınma ayı olan ramazan-ı şerif'i kutladığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm ibadetlerinizin, güzel niyetlerinizin kabul olmasını diliyorum. Necip Fazıl, 'Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir.' diyor. Bu mübarek günlerde paylaşmanın lezzetini duyanlara ne mutlu. Sosyal dengenin refah ve bolluk zamanında paylaşarak, darlık zamanında dayanışarak sağlanacağı hepimizin malumudur. Ülkemiz insanı bu anlamda son derece duyarlı ve cömerttir. Bencilliğin çirkinliğine karşı paylaşmanın asaletini tercih edenlere selam olsun. Gerek ülkemizde gerekse dünyada ilgi ve çözüm bekleyen nice sorun var. Ülkemizin sorunlarını çözmek için buluşma noktamız milli politikalar, küresel sorunlar içinse insani yaklaşımlardır. Mevlana'nın pergel benzetmesinden ilham alarak, bir ayağımızı bu ülkenin değerlerine sabitlemeli, diğeri ile de yerkürenin birikimine açılmalıyız. Dünyada bizi bekleyen büyük fırsatlar var. Bu dengeyi doğru kurduğumuzda hem küresel rekabette ülkemizi güçlendiririz. Hem de dünyanın diğer toplumlarıyla öz güvenli, medeni ilişkiler kurarız."

Emine Erdoğan, uluslararası siyasetin nasıl bir bencillik üzerine kurulduğunu herkesin gördüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çalışıp çabalayarak, alınteri ile kendi bütünlüğünü koruma çabasındaki ülkeleri ve dünyanın mazlumlarını nasıl bertaraf etmeye çalıştıklarını anbean seyrediyoruz. Batı merkezli ekonomik ve siyasi hegemonya düşüncesi, insan, kadın ve çocuk haklarını hep bastırıyor. Üstelik özgürlüğün, insan haklarının sözcülüğünü en çok kendileri yapıyorlar. Bu çifte standardı görmek, insani ve ahlaki bir duruşu benimsemek, son derece şahsiyetli bir tavırdır. Bu yaklaşımla ülkemiz için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Güç birliği yapar, doğru planlamalarla etkin adımlar atarsak, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur. En önemlisi insana yatırım en büyük sermayemizdir. Sizler her biriniz kendi sahasında başarılı kadınlarsınız. Milli politikalar çerçevesinde özellikle kadınlarımızı güçlendireceğinize büyük bir inancım var."

TİKAD'ın da içinde bulunduğu Kadın-20 girişiminde, 2025'e kadar kadın ve erkeğin iş gücüne katılım farkını yüzde 25 indirme hedefi koyulduğunu hatırlatan Erdoğan, bu küresel hedefe ulaşmak için çabalamak durumunda olduklarını kaydetti.

- "Kadın detaycılığının iş dünyamıza kalite getireceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş kadınları olarak, kendi alanınızda +1 kadın istihdamı ile hem ekonomiye can suyu verir hem de kadınları güçlendirebilirsiniz. TİKAD bünyesinde böyle bir istihdam seferberliği başlatmak, inanıyorum ki, gücümüze güç katacaktır. Öte yandan her biriniz kendinizden bir tane daha yetiştirmek üzere, bir usta-çırak seferberliği başlatsanız, bu ne kadar büyük bir kazanım olur. Biliyorsunuz, geleneksel kültürümüzde birikim ve tecrübe bu yolla aktarılır, her ustanın dizinin dibinde, işin usulünü, ahlakını, adap ve inceliklerini öğrenen bir çırak bulunurdu. Çok kabiliyetli gençlerimiz var. Okullarımız onları teknik anlamda meslek sahibi yapıyor olabilir, staj mekanizmaları işliyor olabilir. Ama işin ruhunu birebir, diz dize, göz göze öğretmek dünyaya katacağınız bir artı değer olacaktır kanaatindeyim. Kadın detaycılığının iş dünyamıza kalite, kadın şefkatinin dünyaya merhamet getireceğine yürekten inanıyorum."

Erdoğan, çok özel bir coğrafyada, benzeri olmayan bir ülkede ve emsalsiz bir şehirde yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şair'in dediği gibi, 'Ağladığım senin içindir/ Güldüğüm senin için/ Öpüp başıma koyduğum ekmek gibisin.' Ülkemiz, memleketimiz böylesine değerli, böylesine eşsizdir hepimizin nazarında. Ve en önemlisi vatandır. Bu vatanın kıymetini bilir, milli menfaatler çerçevesinde buluşabilirsek, inanıyorum ki geleceğimiz parlaktır. Bu gün dünyanın en ihtiyacı olan, bir arada yaşama becerisi, bizim ülkemizde asırlarca tecrübe edilmiştir. Bu beceriyi soframızda, iş yerimizde, sosyal organizasyonlarımızda sergileyerek toplumsal kutuplaşmayı tamamen ortadan kaldıracak adımlar atmalı, birliğin gücünü hissetmeliyiz."

İftarda konuklarla sohbet eden Emine Erdoğan, iş kadını Ayşe Cevahir Ersoy'un 2016'nın Aralık ayında Etiyopya'da bir yetimhaneden evlatlık edindiği Mehmet Cevahir Ersoy'un fotoğrafını cep telefonundan basına gösterdi.

Programın sonunda Emine Erdoğan ve davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftara Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin'in eşi Şeyma Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın eşi Müberra Çalışkan, iş kadınları Vuslat Doğan Sabancı, Demet Sabancı Çetindoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Ajda Pekkan, Mahsun Kırmızıgül'ün aralarında bulunduğu iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.