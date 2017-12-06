TİKA'nın Gazze'de inşa ettiği konutlar Filistin yönetimine devredildi

RAMALLAH (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan Gazze'deki 320 konut, imzalanan anlaşmayla Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na teslim edildi.

İsrail'in saldırılarında evlerini kaybedenler için Gazze'de inşa edilen konutların devir anlaşması, Ramallah'taki bakanlık binasında Filistin Bayındırlık ve İskân Bakanı Mufid el-Hasayine ile TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz'ın huzurunda imzalandı.

Filistinli Bakan Hasayine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutların İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda evlerini kaybedenlerin ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak inşa edildiğini söyledi.

Konutların 320 aileye gelecek hafta teslim edileceğini belirten Hasayine, Türk hükümeti ve halkına Filistin'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.



TİKA Filistin Koordinatörü Korkmaz ise Türk hükümetinin Filistin halkına destek sunabilmek için tüm gayretiyle çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Bu çerçevede TİKA'nın da çalışmalarını artıracağını aktaran Korkmaz, bir sonraki projenin işgal altındaki Kudüs'te 110 ev inşa etmek olacağını kaydetti.

TİKA, İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırı sonucu ortaya çıkan yıkım nedeniyle barınma ihtiyacını gidermek için 20 dönümlük bir arazi üzerine, 20 bloktan oluşan ve her blokta 16 daire bulunan bir proje hazırlamıştı. Her biri 100 metrekare olarak planlanan 320 dairede, yaklaşık 2 bin 250 kişinin yaşamını sürdürmesi öngörülüyor.