TİKA'nın gönüllü elçileri Afrika yolunda

ANKARA - (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde gerçekleştirilen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kenya, Senegal ve Cezayir'e gidecek ekipler yola çıktı.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında bugün Kenya, Senegal ve Cezayir'e gidecek ekibin içinde yer alan TİKA'nın "gönüllü elçileri", yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Kenya ekibi içinde bulunan Gaziantep Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Abdullah Başyiğit, kalacakları süre boyunca bir okulun tadilat çalışmalarına katılacaklarını ve farklı medya kuruluşlarının yanı sıra ülkedeki birçok üniversiteyi ziyaret edeceklerini anlattı.

Başyiğit, "Emperyalizm ve küresel sermayenin iştahını kabartan bu coğrafyalarda insanlığın vicdanı olan ülkemizi Kenya'da temsil etmeye ve yüreklere dokunmaya gayret edeceğiz." dedi.

İstanbul Beykent Üniversitesi İşletme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Emre Yücel de Doğu Afrika ülkesi Kenya'da 11 gün kalacaklarını belirterek, "Afrika'nın gerçekte nasıl bir yer olduğunu Kenya yolculuğumuz boyunca doğru idrak edip, zihnimi saran kötü Afrika profilini söküp atmak istiyorum. İnsanların nasıl yaşadıklarını, nelere ihtiyacı olup, neleri daha çok sevdiğini öğrenerek buradaki insanlarla manevi bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü 2. sınıf öğrencisi Enes Çokyaşar ise Kenya'ya yapacakları yolculuğun Afrika ile tanışma mahiyetinde kendileri için oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sahip olduğumuz tarihin bizlere yüklemiş olduğu bir misyon var. O da din, dil, ırk ayırt etmeksizin insana ve mazluma uzanan el olmak, dert paylaşmak, yük taşımak. TİKA, tam olarak bunu yapıyor. İnsanların derdini paylaşıyor, yük taşıyor. TİKA, Osmanlı'nın ayrı coğrafyalarda atmış olduğu aynı imzanın gelecek nesillere aktarılmasına, tarihin ve kültürün korunmasına katkı sağlıyor. Bu proje vesilesiyle bizler de bir nebze olsun katkı sağlamış olacağız. Programın gerçekleşmesini sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Senegal'de okul, şapel ve cami onarım çalışmaları yapılacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammed İshak Sevinç, program kapsamında Senegal'e gideceklerini belirterek, böylelikle farklı kültürleri yerinde tanıma, farkındalık ve kardeşlik şuurunun önemini anlama fırsatı bulacaklarını aktardı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Muhammed Derviş Arslan da Senegal’in güneyinde yer alan ülkenin en yeşil kentlerinden Ziguinchor'a bağlı Talloum ve Djabelor köyünde tadilat ve boyama çalışmalarının yanı sıra kırtasiye malzemesi dağıtacaklarını söyledi. Arslan ayrıca TİKA Dakar Ofisi, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve THY Dakar Temsilciliğini de ziyaret edeceklerini ifade etti.

Maltepe Üniversitesi Mimarlık bölümü 1. sınıf öğrencisi Recep Tayyip Enişer, Batı Afrika ülkesi Senegal'de 10 gün kalacaklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Senegal'deki Cüzzamlılar köyünde 35 evin tadilat faaliyetlerine katılacağız. Yine aynı bölgede sağlık ocağı, okul, şapel ve caminin onarım, tadilat ve boyama çalışmalarını yapacağız. Bütün bunları yaparken yerel halk ile sürekli etkileşim halinde olacak ve programı amacına ulaştırmak için gayret göstereceğiz. Bu kısa süre zarfında Afrika’ya ne katabiliriz bilmiyorum ama Afrika’nın bizim ufkumuzu genişleteceğine, hayata bakış açımızı değiştireceğine inanıyorum."

"Cezayir'de unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı kültürünü hatırlatacağız"

Program kapsamında Cezayir'e gidecek ekip içinde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Beytullah Gümüş, yardım faaliyetlerinin yanı sıra TİKA tarafından restore edilen Osmanlı mirası eserleri yerinde inceleme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Gümüş, "Cezayir'de kalacağımız 10 gün boyunca ümmet olma bilincini daha tutkulu bir şekilde yaşamayı, gönül köprülerini daha sağlam kurmayı ve unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı kültürünü bir nebze de olsa hatırlatmayı amaçlıyoruz. Nasip olursa hem biz hem de Cezayirli kardeşlerimiz kazanacak." dedi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Abdullah Atala da Cezayir'de okul boyama ve El Riche ormanını temizleme çalışmalarının yanı sıra kültürel ve turistik faaliyetlere de katılacaklarını belirtti.

Atala, "Görülen her farklı coğrafyanın ufkumuzu biraz daha açacağı kanaatindeyim. İnşallah farklı kültürler tanıyacağız ve farklı insanlarla tanışacağız. En önemlisi de medeniyetimizin uzanmış olduğu gönül coğrafyasına bizzat şahit olacağız." ifadesini kullandı.

Program aracılığıyla Cezayir'e gideceği için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Atala, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla Afrika kıtasına ilk kez adım atmış olacağım. Afrika'nın benim için farklı bir önemi var. Uluslararası bir imam hatip lisesinde okudum. Bu nedenle çok sayıda Afrikalı arkadaşım oldu. Onlardan Afrika hakkında çok şey dinledim. Şimdi arkadaşlarımdan dinlediğim topraklara gidecek olmak bende oldukça farklı duygular uyandırıyor."

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.

Program kapsamında ilk ekipler Ürdün, Sudan, Uganda ve Somali'yi ziyaret etti.



