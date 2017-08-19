TİKA'nın gönüllü elçileri Afrika'da Türkiye'yi temsil edecek

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde gerçekleştirilen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Burkina Faso, Çad ve Gana'ya yola çıkan ekipler Türkiye'yi Afrika'da temsil edecek.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında bugün Burkina Faso, Çad ve Gana'ya gidecek ekibin içinde yer alan TİKA'nın "gönüllü elçileri", yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

Burkina Faso ekibindeki Ömer Halisdemir Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi Taha Kazım Küçük, kalacakları süre boyunca öncelikle başkent Vagadugu'daki bir okulun tadilat çalışmalarına katılacaklarını belirtti. Küçük, Laba köyüne giderek, halkla istişarelerde bulunacaklarını ve "Tarımda Gelişmeler ve Gübrenin Uygun Kullanımı" konusunda bilgilendirme yapacaklarını dile getirdi.

Koudougou Üniversitesi ve Burkina Faso'daki sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret edeceklerini söyleyen Küçük, "TİKA’nın Afrika ve diğer coğrafyalardaki faaliyetleri aynı zamanda tarihimize ve mirasımıza sahip çıkmaktır. Ecdadımızın bize emanet olarak bıraktığı bu coğrafyadaki insanlara sahip çıkmak inancımızın da gereğidir. Biz bu topraklara giderek ömrümüzün zekatını da vermiş olacağız." dedi.

Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Mehmet Ferah Yıldırım da 11 gün kalacakları Burkina Faso'da halka tarımsal malzeme ürünlerini dağıtmanın yanı sıra yerel yöneticilerle yapacakları görüşmelerde koordinasyon ve iş birliğini artırmaya yönelik istişarelerde bulunacaklarını ifade etti.

Yıldırım, "Burkina Faso'ya yapacağımız ziyaretin bizlere yeni ufuklar ve yeni dostluklar kazandıracağına inanıyorum. Program sayesinde Afrika kıtası ve insanıyla etkileşim içinde olacağız ve teoriyle pratik bilgilerimizi birleştireceğiz. Bizlere hep kötü yönleri gösterilen Afrika’nın güzelliklerini göstermek için çaba sarf etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

- "Afrika'ya gitme sebebim ilham ve ibret almak"

Program kapsamında Çad'a gidecek ekipteki Düzce Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü 4. sınıf öğrencisi Abdullah Yaman, 7 günlük ziyaret kapsamında katılacakları faaliyetlerin yanı sıra TİKA'nın buradaki hizmetlerini yerinde görme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Yaman, "Afrika'ya gitme sebebim ilham ve ibret almak. Kitap yazmam sebebiyle farklı coğrafya ve kültürleri tanımanın bana ilham vereceğine inanıyorum. İbret alacağım nokta ise günlük hayatımızda yaptığımız israflardan kendimizi belki bir nebze koruyabiliriz. Daha dikkatli oluruz. Devletimizin değerini daha iyi anlarız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Atakan Sözen de Çad'ın başkenti Encemine'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dugi Naga köyünde bulunan caminin tadilat çalışmalarına katılacaklarını belirterek, bölgedeki mülteci kamp ve köyleri de ziyaret edeceklerini kaydetti.

Sözen, "Osmanlı Devleti'nin yardımlaşma misyonu bizlere mirastır. Bu mirasla din, dil, ırk ayırt etmeksizin insanlara yardım etmeyi görev bilen gençler olarak bu görevlerimizi yerine getirme fırsatı bulacak ve kara kıtadaki insanların gönüllerine dokunmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

- "Kardeşlik bilincimizi laftan öteye götüreceğiz"

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Akif Elen, program kapsamında Gana'da 10 gün bulunacaklarına dikkati çekerek, başkent Akra ile Kumasi şehri başta olmak üzere dört farklı kente gideceklerini söyledi. Bu şehirlerde birçok okulu ziyaret edeceklerini belirten Eren, bazı okulların tadilat çalışmaları ve bilgisayar laboratuvarlarının açılışına katılacaklarını söyledi.

Eren, program sayesinde TİKA’nın Türkiye'den kilometrelerce uzaklarda yapmış olduğu faaliyetleri yerinde görme fırsatı bulacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Programın bana kazandıracağı en büyük güzellik, faaliyetlerimiz sonucunda insanların yüzünde oluşacak tebessüme şahit olmak. Bunun yanında, beraber gittiğimiz grup arkadaşlarımızla ve Gana’da tanışacağım kardeşlerimle bağımı sürdürmek ayrı bir kazanç olacak. Öncelikle, sürekli bahsettiğimiz 'kardeşlik' bilincimizi laftan da öteye götürüp faaliyete dökecek olmamızın düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. İnsanın çok farklı bir coğrafyada kendisini bekleyen güler yüzlü insanların olacağını bilmesi de bizleri ayrıca duygulandırıyor."

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Kaya, Gana'da bulunacakları süre boyunca Türkiye'nin Akra Büyükelçiliğini ve ülkedeki birçok kurum ve kuruluşu ziyaret edeceklerini bildirdi.

Gana'daki Sağır ve Dilsizler Okulunun bakım ve onarımının yanı sıra bir okulun boyama çalışmalarını yapacaklarını söyleyen Kaya, "Bu program bize yeni heyecanlar, yeni tecrübeler ve yeni arkadaşlıklar kazandıracak. Küresel sistem içinde ülkemizin ve Afrika coğrafyasının rolünü daha iyi kavrayacağız. Televizyonda gördüğümüz Afrika ve gözümüzle tanık olduğumuz Afrika'yı karşılaştırma fırsatı bizlere çok şey öğretecek." ifadelerini kullandı.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.