TİKA'nın gönüllü elçileri Çad'da cami tadilat çalışmalarına katıldı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Orta Doğu ülkesini ziyaret etmesini öngören "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Çad'a gelen gönüllü elçiler cami tadilat çalışmalarına katıldı.

Program kapsamında Çad'a gelen gönüllü elçiler, TİKA Encemine Program Koordinasyon Ofisi'ni ziyaret ederek Çad'daki projeleri hakkında bilgi aldı.

TİKA Encemine Koordinatör Yardımcısı Erhan Vargün, programın Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önem ve değerin bir göstergesi olduğuna değinerek farklı üniversitelerden gelen öğrencileri misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.



Gönüllü elçiler, daha sonra Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Serdar Cengiz'i ziyaret etti.

Büyükelçi Cengiz, Çad'ın Afrika'nın en fakir ülkelerinden biri olduğunu belirterek, Tecrübe Paylaşımı Programı kapsamında bu ülkeye gelen TİKA gönüllerinin önemli bir deneyime sahip olacağını vurguladı.

Öğrenciler, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Encemine Koordinatörü Suat Atalan ile de bir araya geldi. Atalan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çad'daki okullarının kapatılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve yakın zamanda vakfa bağlı okullarının açılacağını kaydetti.

TMV Okulları Encemine Koordinatörlüğü, Encemine Üniversitesi ve THY'nin başkent Encemine'deki ofisini de ziyaret eden gönüllü elçiler, ziyaretlerin ardından şehir turuna katıldı.

Daha sonra da Dugi Naga köyündeki bir caminin tadilatı çalışmalarına katılan öğrencilere, köy halkı yoğun ilgi gösterdi.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.











