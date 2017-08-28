TİKA'nın gönüllü elçileri Çad'daki çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Çad'a giden gönüllü elçiler, Dugi Naga köyündeki cami tadilat çalışmalarını tamamladı.

Gönüllü elçiler, program kapsamında gittikleri Çad'ın başkenti Encemine'ye 35 kilometre mesafedeki Dugi Naga köyünde cami tadilat çalışmalarınından sonra açılış töreni düzenledi.

TİKA Encemine Koordinatör Yardımcısı Erhan Vargün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çad'a gelen öğrencilerin caminin yeniden açılmasına katkı sağladığını, Tecrübe Paylaşım Programının iki ülke halklarının birbirini daha yakından tanımasına vesile olduğunu vurguladı.

Camide ilk ezanı gönüllü elçilerden Abdurrahim Tırabzon okudu ve ardından öğle namazı kılındı.



TİKA'nın gönüllüleri, Türk hayırseverlerin desteğiyle 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir adına yapılan su kuyusunun açılışına katıldı.

- "Afrika, insanı ve doğasıyla anlatılandan çok daha farklı"

Gönüllü elçiler, program kapsamında akşam yemeği organize ederek, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Serdar Cengiz, TİKA Encemine Koordinatör Yardımcısı Erhan Vargun, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Encemine Koordinatörü Suat Atalan, THY Encemine Müdürü Deniz Yürük, Çad-Türk Dostluk Grubu Başkanı ve Çad Milletvekili Dr. İshak İsa Yusuf, Encemine Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Malloum Sultan'ı davet etti. Gönüllü öğrencilerin davetine çok sayıda akademisyen, öğrenci ve basın mensubu da katıldı.

TİKA gönüllülerinin Çad'da yaptığı faaliyetlerin anlatıldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Büyükelçi Cengiz, program kapsamında Çad'a gelen öğrencilerin hayatlarında unutamayacakları bir tecrübe yaşadıklarını söyledi.

Çad Milletvekili Yusuf da Türkiye'den gelen üniversite öğrencilerini ülkelerinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllü elçilerden Alişan Şimşek, Çad tecrübesinin Afrika'yı tanıma bağlamında kendisi için oldukça faydalı olduğuna işaret ederek, Afrika'nın insanı ve doğasıyla anlatılanlardan çok daha farklı bir yer olduğunu ifade etti.

Gençler, Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Çad'daki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

