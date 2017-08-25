TİKA'nın gönüllü elçileri Etiyopya'da bir okulun tadilatını yaptı

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Etiyopya'ya gelen gönüllü elçiler bir okulun tadilatı yaptı.

Başkent Addis Ababa'ya 35 kilometre mesafedeki Daleti İlkokulunda hafta başında boyama işleri yapan öğrenciler, TİKA tarafından bağışlanan sıraları eskileriyle değiştirdi.

Program kapsamında gönüllüler, okulun kırılan ve eskiyen camlarını değiştirerek, binayı yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdi.

AA muhabirine açıklama yapan gönüllülerden Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Taha Fehmi Gayberi, bir haftalık program boyunca Etiyopya'ya hakkında çok şey öğrendiğini, Etiyopyalıları çok güler yüzlü bulduğunu dile getirdi.

"Beni en çok şaşırtan şey, ülkedeki tarih ve saat kavramının farklı olduğunu görmekti." diyen Gayberi, TİKA'nın burada yaptığı projelerin gurur verdiğini kaydetti.

TİKA Addis Ababa Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan da proje sayesinde öğrencilerin TİKA'nın Afrika'da neler yaptığını görme ve aynı zamanda genç yaşta Afrika'yı tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Öğrenciler okul tadilatı öncesi Etiyopya'nın en büyük tekstil fabrikalarından olan bir Türk şirketini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.