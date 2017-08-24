TİKA'nın gönüllü elçileri Etiyopyalı yetimlerle kucaklaştı

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Etiyopya'ya gelen gönüllü elçiler, yetim çocuklarla bir araya geldi.

Başkent Addis Ababa'daki Yetim Çocuklar Koruma Merkezi'ni ziyaret eden gönüllü öğrenciler, yetimlerin başını okşadı, onlara küçük ikramlarda bulundu.

Öğrenciler ayrıca yetimler için adak kurbanları keserek koruma merkezine bağış yaptı.

Merkezin Genel Müdürü Kemal Abdülhakim, "Bugün sevdiğimiz milletten olan bu öğrencilere 'hoş geldiniz' demek istiyorum. Sizlerin Osmanlı'dan bu yana İslam'a nasıl hizmet ettiğini iyi biliyoruz." diye konuştu.

TİKA'nın proje yöneticilerinden Ahmet Doğa Doğan, öğrencileri ilerde iyi yerlerde görmek istediklerini ifade ederek "Etiyopya halkı bizleri çok güzel karşılıyor. TİKA olarak yetimlere yönelik çalışmalara önem veriyoruz. Bunun aynı şekilde devam etmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

- Türk kurumlarına ziyaret

AA'nın Etiyopya ofisini ziyaret eden öğrenciler, yetkililerden ülkede ve kıtada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler daha sonra Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği ve Din Hizmetleri Müşavirliğini ziyaret etti.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, öğrencilere Etiyopya'nın Afrika'da özel bir anlama sahip olduğunu söyleyerek Türkiye-Etiyopya ilişkilerinin tarihini anlattı.

Addis Ababa Büyükelçiliğinin, Türkiye'nin Sahraaltı Afrika'daki ilk büyükelçiliği olduğunu hatırlatan Ulusoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin o dönemden bu yana sürekli olumlu yönde ilerlediğini ve Etiyopya dış politikasında Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

- 18 ülkeyi ziyaret edecekler

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.



Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak üzere 200 üniversite öğrencisi Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek.

Öğrenciler, bu ülkelerde, TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında bulunacak.



