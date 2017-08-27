TİKA'nın gönüllü elçileri Gine'de revir tadilat çalışmalarına katıldı

ANKARA

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve

iş birliğinde Gine'ye giden gönüllü elçiler, başkent Konakri'de çoğunluğu fiziksel engellilerin kaldığı bir pansiyonu ziyaret ederek, revir tadilat çalışmalarına katıldı.

Gönüllü elçiler, TİKA, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde düzenlenen ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Orta Doğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program kapsamında geldikleri Gine'de faaliyetlerine başladı.

Program kapsamında, Konakri kentinde 1978'te fiziksel engellilere destek olmak amacıyla kurulan bir pansiyonu ziyaret etti. "Dayanışma Sitesi" ismi verilen pansiyonda kalan aileleri ziyaret eden gönüllü elçiler, yerel halkla sohbet ederek, çocuklara şeker ve balon dağıttı. Gönüllü elçiler çocuklarla oyunlar oynadı, gıda, kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

TİKA'nın gönüllüleri, pansiyon içerisindeki revir tadilat çalışmalarına da katıldı. Yoğun yağış sebebiyle tadilat çalışmalarına iç mekanda devam edildi.

Gönüllü öğrenciler, TİKA'nın Konakri Program Koordinasyon Ofisi ve THY Konakri Ofisi yetkilileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Öğrenciler, THY'nin Batı Afrika ve Gine'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TİKA gönüllüleri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gine Koordinatörlüğüne ziyarette bulunarak, vakfın faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

General Lansana Conte Sonfonia Üniversitesini de ziyaret eden gönüllü elçilere, Gine'deki eğitim sistemi hakkında sunum yapıldı.

Öte yandan, Konakri'deki bir Kur'an kursundaki yetkililerle bir araya gelen gönüllü elçiler, kursun faaliyetleri hakkında bilgi edindi ve kursta eğitim gören öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ile insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.

Muhabir: Zuhal Demirci