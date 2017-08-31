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TİKA'nın gönüllü elçileri Gine'deki çalışmalarını tamamladı

- TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğinde Gine'ye giden gönüllü elçiler çalışmalarını bitirerek ülkeye döndü - Gönüllü elçiler, başkent Konakri'de çoğunluğu fiziksel engellilerin kaldığı bir pansiyonun revir tadilat çalışmalarını tamamladı - Program kapsamında Konakri'deki II. Abdülhamid Han Camisi'ni de ziyaret eden gönüllü elçiler, cami bünyesindeki medreseyi gezerek öğrencilerle maç yaptı

TİKA'nın gönüllü elçileri Gine'deki çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, Gine'ye giden gönüllü elçiler çalışmalarını tamamladı.

TİKA'nın gönüllüleri, "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında gittikleri Gine'nin başkent Konakri'de çoğunluğu fiziksel engellilerin kaldığı bir pansiyonun revir tadilat çalışmalarını yaptı. Gönüllü elçiler, çalışmaların ardından pansiyondaki aileleri ziyaret ederek vedalaştı.

Konakri kentindeki II. Abdülhamid Han Camisi'ni de ziyaret eden gönüllü elçiler, cami bünyesindeki medreseyi gezerek, öğrencilerle maç yaptı.

Gönüllü öğrenciler, daha sonra Türkiye'nin Konakri Büyükelçiliğine ziyaret ederek, Türkiye'nin Gine'deki çalışmalarına ilişkin Büyükelçi Nur Sağman'dan bilgi aldı.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirildi.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderildi.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ile insani yardım çalışmalarında da bulundu.

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GineGönüllü ElçilerTika
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