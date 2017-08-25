TİKA'nın gönüllü elçileri Kenya'da kütüphane kurdu

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle Kenya'ya giden gönüllü elçiler, başkent Nairobi'deki bir ilkokulda kütüphane kurdu.

200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Kenya'ya giden gönüllü elçiler çalışmalarına devam ediyor.

Gönüllü elçilerin, bu kapsamda başkent Nairobi'deki Mukuru İlkokulu'nda kurdukları kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışta öğrencilerin sunduğu müsamerenin ardından okul bahçesinde yemek verildi. Çocuklara, diş macunu, süt ve bisküviden oluşan hediye paketleri dağıtıldı.

Gönüllü öğrenciler, çoğunlukla ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı bir bölgeyi de ziyaret ederek, ailelerle görüştü.

Kenyalı 12 üniversite öğrencisinin de eşlik ettiği TİKA'nın gönüllü öğrenci grubu, Orta ve Doğu Afrika'nın en büyük medya kuruluşlarından Nation Media Group'u da ziyaret etti.

TİKA yetkilisi Tolga Arslan burada, Türkiye'deki basın kuruluşlarıyla ilgili olarak yetkililere bilgi verdi.

Gönüllü öğrencilerden oluşan heyet daha sonra THY Kenya Ofisine giderek, Kenya Bölge Müdürü Mustafa Özkahraman'dan THY'nin Kenya ve Afrika'daki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğini de ziyaret eden gönüllü elçiler, Büyükelçi Deniz Eke tarafından kabul edildi. Büyükelçi Eke, öğrencilere Afrika ve Kenya'daki fırsatlara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı, Misafir Derneği çatısı altında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ve Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ile ortaklaşa yürütülüyor.

Küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla, 200 üniversite öğrencisinin, program boyunca Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan'a gönderilmesi öngörülüyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına yönelik proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.