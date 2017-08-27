TİKA'nın gönüllü elçileri Libya'da

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım" programı kapsamında Libya'ya giden gönüllü elçiler, kurum ziyaretlerinin yanı sıra sosyal yardım faaliyetlerine katıldı.

TİKA'nın gönüllü elçileri, program kapsamında Türkiye'nin Misurata Konsolosu Sinan Yeşildağ ile kahvaltıda bir araya gelerek, Libya tarihi hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, daha sonra "Atatürk ve Libya" konulu fotoğraf sergisinin başkonsolosluk binasındaki açılışına katıldı.

Misurata'daki yetimler yurdundaki çocukları ziyaret eden gönüllü elçiler, Konsolos Yeşildağ ile yeni eğitim dönemi öncesi okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerini sundu.

Yeşildağ, gönüllü öğrencilerin tecrübelerini paylaşma fırsatı bulmasının yanı sıra yeni tecrübeler edinerek ülkeden ayrılacağını belirterek, "İnsanların kalbine dokunmak için çok güzel bir fırsat. Özellikle de ben geleceğin diplomat, mühendis ve öğretmenlerini burada görmekten çok mutluyum. Sizleri Misurata'ya tekrar bekliyoruz." dedi.

Libya Kızılayı Misurata Şubesini de ziyaret eden öğrenciler, buradaki gönüllü çalışanlardan faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Libya Kızılay’ı himayesinde bulunan terör örgütü mağduru yetim çocuklarla bir araya gelen öğrenciler, süt, mama ve bebek bezi gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

Misurata Üniversitesini ziyaret eden TİKA'nın gönüllüleri, Öğrenci Birliği ile bir araya geldi. Gönüllü elçiler, buradaki öğrencilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak üniversite klüpleri arasında muhtemel iş birliği imkanlarını değerlendirdi ve kardeşlik bilincini pekiştirdi.

Gönüllü elçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'de Libya'ya yaptığı ziyaret sonrası talimatlarıyla TİKA'nın inşa çalışmalarına başladığı Misurata Fizyoterapi Hastanesini de ziyaret ederek, hastane bahçesine hatıra ağacı dikti. Öğrenciler, 2018 yılı sonrası açılışı yapılması planlanan hastanenin çevre düzenleme çalışmalarına katıldı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Kuzey Afrika'nın en önemli antropolojik kalıntılarından Leptis Magna Antik Kenti'ni gezen gönüllü elçiler, uzman rehberler eşliğinde bilgi aldı.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.