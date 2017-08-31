TİKA'nın gönüllü elçileri Libya'daki çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Libya'ya giden gönüllü elçiler, çeşitli temaslarda bulundu.

TİKA'nın gönüllü elçileri, program kapsamında adını Endülüs’teki İşbiliya kentinden alan başkent Trablus'taki İşbiliya Anaokulu'nun tadilat çalışmalarını tamamladı. Gönüllü elçilerin katkıları sonucunda, 4-6 yaş aralığındaki 150 öğrenci Türkiye-Libya dostluğunun nişanesi modern bir anaokula kavuştu.

Gönüllü elçiler, daha sonra 75 bin öğrenci kapasiteli Trablus Üniversitesini ziyaret etti.

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ghazalla Benhusein ve Trablus Üniversitesi Öğrenci Birliğinin hazırladığı üniversite tanıtım sunumunun ardından gönüllü öğrenciler, her yıl ağustos ayında düzenlenen açık derslere katıldı. Büyük coşku ve heyecanla karşılanan TİKA'nın gönüllü elçileri, kürsüye davet edilerek Libyalı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üniversitedeki birçok fakülteyi gezen gönül elçilere, öğrenci birliği üyeleri hediye takdim etti.

Gönüllü elçiler, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan'ı da makamında ziyaret etti. Doğan, Libya'nın siyasi, tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik durumu ile sahip olduğu zenginlik ve geliştirilebilir potansiyeli hakkında gönüllü elçilerle bilgi paylaştı.

Libya Kültür Bakanı Hasan Vuneys’in davetisi olarak Sultan Abdülhamid Han'ın 1898'de yaptırdığı Gureba Hastanesi'ni ziyaret eden gönüllü elçiler, hastane bahçesinde düzenlenen programa katıldı. Programda, Libya halk oyunları ekipleri performanslarını sergiledi.

Gönüllü öğrenciler, programın son durağında Osmanlı zamanında Trablusgarp eyaletinin idare merkezi tarihi El Hamra Sarayı'nı ziyaret etti.

Gençler, Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Libya'daki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.





