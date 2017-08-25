TİKA'nın gönüllü elçileri Lübnan'daki Filistinlilere el uzattı

ŞUF (AA) - FURKAN GÜLDEMİR - Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerden oluşan TİKA'nın gönüllü elçileri, "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında geldikleri Lübnan'da, Türkiyeli hayırsever Melek Nimer'in Filistinliler için kurduğu gençlik merkezini ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde gerçekleştirilen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Lübnan'da bulunan TİKA'nın gönüllü elçileri, Nimer'in Filistinli mülteci gençlerin eğitimi için kurduğu Lübnan Birleşik Gençlik Projesi (ULYP) kampüsünde Filistinli öğrencilerle buluştu ve buradaki çalışmalara katıldı.

TİKA'nın gönüllü elçileri, ULYP'nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında Nimer'den bilgi aldı. Öğrenciler daha sonra Nimer eşliğinde kampüs turu yaparak TİKA'nın yapımını üstlendiği binayı inceledi.

Öğrenciler, kampüsteki sınıfları da gezerek burada eğitimlerine devam eden ve gelecek dönem Türkiye'de üniversiteye başlayacak Filistinli gençlerle buluştu. TİKA'nın gönüllü elçileri, bir süre derslere katılarak öğretmenlerin sunumunu dinledi.

Daha sonra kampüsün bahçesindeki peyzaj çalışmalarına katılan TİKA'nın gönüllü elçileri, kampüsteki anaokulu binasının bahçesindeki çitleri, demirleri ve basketbol sahasının duvarlarını boyadı.

ULYP kurucusu Melek Nimer AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yapılması gereken bir takım boya ve düzenleme işleri vardı. TİKA'nın gönüllü elçileri Filistinli gençlerle birlikte şu an bu işleri tamamlamaya çalışıyor. Öğrenciler kampüste bu gece misafirimiz olacak. Yarın ise Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim görecek 60 kadar Filistinli öğrenci ile birlikte vakit geçirecekler. Birlikte saha çalışmaları yapacağız." diye konuştu.

ULYP hakkında da bilgi veren Nimer, 2006 yılında faaliyete başlayan kuruluşun, Lübnan'da yaşayan Filistinli mülteci gençler için anaokulundan üniversiteye kadar eğitim ve burs sağladığını ve çeşitli üniversitelerde 350'den fazla öğrencileri bulunduğunu söyledi.

- "Amacımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım eli uzatmak"

Uluslararası Saray Bosna Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Recep Aydın (22), "Amacımız, Lübnan'ın farklı bölgelerinde TİKA'nın yapmış olduğu projeleri yerinde incelemek ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım eli uzatmak." diye konuştu.

ULYP programıyla eğitim hayatını sürdüren Filistinli öğrenci Basil Bassad (21), Yeditepe Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü belirterek, "Türkiye'den gelen öğrencilerle çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Saha'da da çalışacağız. Daha yeni tanıştık, gençlerin hepsi çok iyi. Ayrıca TİKA'nın çalışmalarını da ilk defa bu proje sayesinde öğrendim. Gerçekten çok aktif çalışıyorlar. İhtiyaç sahiplerine yardım etmeleri çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çalışmak biraz yorucu evet ama çok zevk alıyoruz"



İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencisi Ömer Urhan (19), bu dönem okuduğu okulda eğitime başlayacak Filistinli bir öğrenciyle de tanıştığını ve memnun olduğunu dile getirerek, "Şu an sahanın duvarlarını zımparaladık ve boyamaya başladık. Bahçedeki arkadaşlarımız peyzaj çalışması yapıyorlar. Diğer arkadaşlarımız ise anaokulunun bahçesindeki demirleri boyuyor. Çalışmak biraz yorucu evet ama çok zevk alıyoruz. Yaptığımız işlerin işe yarayacağını ve çocukların bunu görünce sevineceğini düşününce biz de çok mutlu oluyoruz." dedi.

Lübnan'a 17 Ağustos'ta gelen ve programları halihazırda devam eden öğrenciler, 26 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek.



