TİKA'nın gönüllü elçileri Lübnan'daki Türkmenlerle buluştu

AKKAR (AA) - MUHAMMED ALİ AKMAN - Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerden oluşan TİKA'nın gönüllü elçileri, "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında geldikleri Lübnan'daki Türkmen kasabalarını ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde gerçekleştirilen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Lübnan'da bulunan TİKA'nın gönüllü elçileri, Türkmenlerle bir araya geldi.

Ülkenin kuzeyindeki Türkmen kasabalarından Aydamon ve Kavaşra'yı ziyaret eden öğrenciler, TİKA'nın buradaki faaliyetlerini gözlemledi.

Kavaşra kasabasında yapımı devam eden terzihaneyi ziyaret eden gönüllü elçiler, inşaat malzemelerini taşıyarak terzihane yapımına katkıda bulundu.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt, burada öğrencilere yaptığı açıklamada, kasabadaki maddi durumu kötü olan ailelerden gelecek kadınlara bu binada terzilik eğitimi verileceğini ve daha sonra başta okul önlüğü olmak üzere diktikleri ürünleri satma fırsatı sağlanacağını söyledi.

Türkmenlerin yaşadığı Kavaşra'dan bölgedeki bir diğer Türkmen kasabası olan Aydamon'a geçen öğrenciler, TİKA tarafından yapılan belediye binasında, Belediye Başkanı Kemal Maksud ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılandı. Türkmenler ile beraber burada öğle yemeği yiyen öğrenciler, kasabayı dolaşarak halk ile sohbet etti.

- "Öğrencileri ağırlamaktan gurur duyuyoruz"

AA muhabirine konuşan Aydamon Belediye Başkanı Maksud, Beyrut'tan yorucu bir yol ile gelen ve kendilerini ziyaret eden öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Lübnan'daki Türkmenleri hiçbir zaman unutmayan Türkiye'ye teşekkür eden Maksud, şunları söyledi:

"Türkiye'deki bir üniversiteden mezun oldum ve memleketime döndüm. Türkiyeli kardeşlerimizin bizi devamlı ziyaret etmeleri nedeniyle sanki Türkiye'den hiç ayrılmamış gibiyim. Bu bölgede çok faydalı çalışmalar yapan TİKA'nın getirmiş olduğu öğrencileri kasabamızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz."

Bölgenin tarihi halı dokumacılığını yeniden canlandırmak için TİKA tarafından yapımı devam eden halı dokuma atölyesini de ziyaret eden öğrenciler, bölgedeki bir diğer TİKA projesi olan cami inşasına giderek çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Küçükkurt, Türkiye'den gelen öğrencilerin Lübnan'daki Türkmenler ile tanışmalarının önemine dikkati çekerek, "Üniversite öğrencilerimizin Türkiye dışındaki topraklarda aynı dili konuştuğumuz, ortak kültüre sahip olduğumuz ve Türkiye sevdalısı Türkmenlerle tanışmaları, onlar için unutulmaz bir tecrübe." ifadelerini kullandı.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında TİKA'nın sahada yürüttüğü projeleri yakından gören ve sembolik de olsa bu projelerin yapım aşamasında görev alan öğrencilerin, çok farklı deneyimler edindiğini vurgulayan Küçükkurt, Türkmenler ile tanışan ve beraber vakit geçiren öğrencilerin de çok mutlu olduklarını belirtti.

- Türkmenlerle dostluk maçı

Aydamon kasabasındaki Türkiye Caddesi'nde Türkmenler ile beraber ağaç diken öğrenciler daha sonra TİKA tarafından yapılan halı sahada dostluk maçı oynadı.

Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan Mustafa Kağan, "Bu program sayesinde tahmin bile edemeyeceğim tecrübeler edindim. Lübnan'a gelmiş ve özellikle Türkmenler ile tanışmış olmaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Muhammed Şahbaz, binlerce öğrenci arasından seçilerek bu programa katılmanın önemini, sahada yaşadıkları sayesinde daha iyi anladığını ifade ederek bu programı hazırlayanlara teşekkür etti.

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Abdullah Tayyip Soylu ise TİKA'nın Türkiye'den uzak diyarlardaki projelerini görünce çok gurur duyduğunu söyledi ve yurt dışındaki Türk kurumlarının önemini daha iyi anladıklarını dile getirdi.

Lübnan'a 17 Ağustos'ta gelen ve programları halihazırda devam eden öğrenciler, 26 Ağustos'ta Türkiye'ye dönecek.