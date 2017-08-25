TİKA'nın gönüllü elçileri Makedonya'da okul onardı

DEBRE (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Makedonya Tecrübe Paylaşım Programı"nın ikinci ayağında gönüllü elçiler ülkenin batısındaki Debre iline bağlı iki köy okulunun tadilat çalışmalarına katıldı.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim gören 17'si kız toplam 31 öğrenciden oluşan gönüllü elçilerden bir grup Gorentsi köyündeki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulunu, diğer grup ise yine aynı bölgede bulunan Elesa köyündeki Necati Zekeriya İlköğretim Okulunun boyama çalışmalarında yer aldı.

Programa katılan gönüllü elçilerden Ebru Aracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Makedonya'da yaptıkları çalışmalar kapsamında çok güzel dostluklar edindiklerini belirterek, bu ülkede bulunan "kardeşlerinin" eğitimine bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Makedonya'da çok güzel insanlarla tanıştıklarını dile getiren Aracı, "Bugün TİKA aracılığıyla burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra bu tarz sosyal sorumluluk projelerine de devam ederiz yurtdışında. Zaten Türkiye'de farklı alanlarda birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz. Ama yurtdışında bu tarz sosyal sorumluk projelerinin artması bizim için de, arada köprü kurmak adına da daha verimli olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Çalışmalara katılan gönüllü öğrencilerden Elif Şen, TİKA Başkanı Serdar Çam'ın kendilerine söylediği "Zekat sadece maddi bir destek değildir, aslında bir bakıma gençliğini, heyecanını, eğitimini birileri ile paylaşmaktır." sözünü hatırlatarak, "Bu görevi yerine getirmek için buradayız. Şu anda bir köy okuluna geldik, bu köy okulunun onarım faaliyetlerinde bulunacağız. Geçtiğimiz günlerde Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin Müze Anı Evi'nin onarımını gerçekleştirdik, bakımlarını tamamladık." dedi.

Gönüllü elçilerden Bayram Sezer de ülkede bulunan soydaşlara yardımlarda bulunmak için programa katıldığını anlattı.

Makedonya'da yaptıkları çalışmalara da değinen Sezer, "Kocacık köyündeydik. Gerçekten çok güzel, tarihimizi bir kez daha yaşamış olduk. Bizler burada Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu gördük. Burada Türk bayrağımızın sallandığını görmek bizleri gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, 28 Ağustos'a kadar sürecek program kapsamında, Kocacık köyü Ali Rıza Efendi Anı Evi Müzesindeki ahşap korkuluk ve yapılar ile bir erkek yurdunun, Gorentsi köyü Mustafa Kemal Atatürk, Elesa köyü Necati Zekeriya, Gökçeli köyü Koço Racin ve Kurthamzalı köyü Koço Racin ilköğretim okullarının boyanması çalışmalarına katılacak.