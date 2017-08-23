TİKA'nın gönüllü elçileri Necaşi Türbesi'ndeki restorasyon çalışmalarına katıldı

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde gerçekleştirilen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Etiyopya'ya gelen gönüllü elçiler, Habeş Kralı Necaşi ve 15 sahabeye ait türbe alanındaki restorasyon çalışmalarına yardım etti.

Program çerçevesinde Etiyopya'da bulunan öğrenciler, Mekele şehrinde Habeş Kralı Necaşi ve 15 sahabeye ait türbe alanını ziyaret ederek, burada çalışan işçilere destek verdi.

TİKA'nın desteğiyle restorasyonu devam eden türbe alanı ve camiyi gezen öğrenciler, kum eledi ve taş kırdı. Öğrenciler ayrıca boya ve badana çalışmalarına da katıldı.

- "TİKA'nın göz bebeği projelerinden biri"

Programa katılan gönüllülerden Yeditepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi Taha Fehmi Gayberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Etiyopya'da böyle büyük bir projeyi hayata geçirmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Gayberi, "İslam tarihine nasıl sahip çıktığımızı burada kendi gözümüzle gördük. Bu projede emeği geçenlere ve TİKA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

"Bu proje, TİKA'nın göz bebeği projelerinden biri. Bir an önce bitmesini bekliyoruz." ifadesini kullanan TİKA'nın proje yöneticilerinden Ahmet Doğa Doğan da Hz. Necaşi'nin huzurunda olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

- Çalışmalarda sona yaklaşıldı

Restoran alanındaki şantiyenin şefliğini yapan Feyzi Öz, yaklaşık 30 kişiyle çalıştığını ve projenin yaklaşık 3-4 ay sonra bitmesini beklediklerini kaydetti.

Öz, restorasyon çalışmalarının sürmesine rağmen türbe alanına yoğun ziyaretçi trafiğinin sürdüğünü dile getirdi.

Tamamlandığında türbe, cami, sahabe yolu, namazgah, çeşme ve aşevi gibi bölümlerin bulunacağı alana sonrasında hotel ve kafeterya gibi sosyal tesislerin de yapılması planlanıyor.

Müslümanlar için önem taşıyan ve yıl içinde binlerce kişinin ziyaret ettiği türbenin, Etiyopya'nın turizm sektörüne de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

- 18 ülkeye gönderilecekler

"2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak üzere 200 üniversite öğrencisi Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret edecek.

Öğrenciler, bu ülkelerde, TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında bulunacak.