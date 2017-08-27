TİKA'nın gönüllü elçileri Nijer'de saz ev yaptı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Nijer'e giden gönüllü elçiler, 9 çocuğuyla küçük bir saz evde yaşayan aileye ikinci saz ev yaptı.

Gönüllü elçiler, TİKA, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde düzenlenen ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program kapsamında geldikleri Nijer'de, kurum ziyaretlerinin ardından sosyal yardım projelerinde yer aldı.



Program kapsamında, Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğini ziyaret eden gönüllü öğrenciler, Büyükelçi Hüseyin Özdemir ile tanışıp, Nijer hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

Özdemir, ülkenin en önemli iki sorunun sağlık ve eğitim hizmetlerindeki eksiklikler olduğunu belirterek, Türkiye'nin Nijer'de yaptığı çalışmalara ilişkin öğrencileri bilgilendirdi.

Ülkede özellikle katarakt ve fistül hastalıklarının çok yaygın olduğunu belirten Özdemir, TİKA'nın üstlendiği ve tamamlanma aşamasında olan Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesinin bu alanda çok fayda sağlayacağını dile getirdi.

Özdemir, yapımı büyük oranda bitirilen ve bin 260 öğrenci kapasiteli, TİKA’nın yurtdışında yaptığı en büyük okul olma özelliğini taşıyan kompleksin de Nijer için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gönüllü elçiler, daha sonra TİKA Niamey Program Koordinasyon Ofisini ziyaret ederek, Program Koordinatörü Mavi Belgin Çağdaş ile bir araya geldi. Öğrenciler, TİKA’nın Nijer'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

TİKA'nın gönüllüleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın koordinasyonunda TİKA ve İslam Kalkınma Ajansı iş birliğinde inşa edilen ve 2014'te açılışı yapılan göz hastanesini, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Niamey Koordinatörlüğünü ve yapım çalışmaları devam Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesini ziyaret etti.

Öte yandan, Nijer-Türkiye Gençlik Platformu ve THY Niamey Ofisi yetkilileriyle bir araya gelen öğrenciler, daha sonra başkent Niamey’e 20 kilometre uzaklıkta Nijer Nehri içinde bir adacıktan oluşan Kanazi köyüne doğru yola çıktı. Köy halkıyla bir ara gelerek sohbet eden öğrenciler, çocuklara balon ve şeker dağıttı.

Köyde daha önce TİKA'nın yaptırdığı derslik ve mescidi de ziyaret eden öğrenciler, çekilen hatıra fotoğrafının ardından saz ev yapım çalışmalarına başladı.

Gönüllü elçiler, 9 çocuğuyla küçük bir saz evde yaşayan Nijerli aileye ikinci bir saz ev yapmak için iki gün boyunca aralıksız çalıştı.

Çalışmalar sırasında çocuklarla oyunlar oynayan öğrenciler, evin yapımını tamamlandıktan sonra yeni evin önünde Nijerli aileyle fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler, ayrıca başkent Niamey'deki bir mescidin tadilat çalışmalarına katıldı.

Programın son gününde bir yetimhaneyi ziyaret eden TİKA'nın gönüllüleri, çocuklara, balon, toka, futbol topu ve şeker dağıttı.

Nijer'deki çalışmalarını tamamlayan gönüllü elçiler yurda döndü.