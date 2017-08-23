TİKA'nın gönüllü elçileri Senegal'deki çalışmalarına başladı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Orta Doğu ülkesini ziyaret etmesini öngören "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü elçiler, yardım çalışmalarına başladı.

Program kapsamında Senegal'e gelen TİKA'nın gönüllü elçileri, uzun yıllar süren iç savaş nedeniyle büyük sıkıntılar yaşamış Kazamans bölgesi halkına yardım etmek üzere yola çıktı.

Gönüllü elçiler, 17 saat süren zorlu otobüs yolculuğun ardından bölgedeki Talloum köyüne ulaşarak, ilköğretim ve anaokulunun tadilat çalışmalarına katıldı.

Programın ilk günü okul binalarını boyayan gönüllü elçiler, tadilat çalışmaları yapılan okullardaki öğrencilere kırtasiye malzemesi, çanta ve balon dağıttı. Senegal Radyo ve Televizyon Kurumu (RTS) Kazamans FM yetkilileri, okul müdürü, öğretmen, köy muhtarı ve imamın yanı sıra çok sayıda öğrenci, programın açılış törenine katılarak, çalışmaları nedeniyle TİKA ve gönüllü elçilerine teşekkürlerini iletti.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.