TİKA'nın gönüllü elçileri Somali yolunda

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programına" katılan ekiplerden bir grup Somali yolcuğuna başladı.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde Somali ekibi içinde yer alan TİKA'nın "gönüllü elçileri" yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ömerul Faruk Kaya, gönüllü birer elçi olarak Somali'ye gideceklerini ve burada 10 gün kalacaklarını belirterek, 18 ülkede 200 öğrencinin asıl görevinin Afrika'nın sessiz çığlığını bütün dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Kaya, "Somali'de bulunacağımız süre boyunca hastaneden tarım okuluna kadar burada yapılan faaliyetleri yerinde görme ve inceleme fırsatımız olacak ama en önemlisi Al Harameyn yetimhanesinin tadilat ve boya çalışmalarında görev alacağız. Sadece gezip görme ve tecrübe etmenin yanı sıra Somali için alın terimizin o topraklara düşmesi bizim için gurur verici olacak." dedi.

Yetimhanedeki çocuklarla da vakit geçireceklerini anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu program sürecinin bize sağlayacağı en büyük kazanım, yetimhanede bulunan çocukların yüzlerindeki tebessümün ömür boyu aklımızdan çıkmayacak olmasıdır. Yıllarca ten renkleri bahane edilerek Afrika'yı tehlikeli, vahşi hatta yamyam olarak tanıtan Batı'nın sömürüsüne maruz kalmış Somali halkına, 'Yaratılanı Yaradan'dan ötürü severim' düsturuyla din, dil, ırk ayırt etmeksizin umut olmak ve bunu tüm dünyaya göstermek için burada bulunduğumuzu anlatacağız."

Somali'ye gidecek ekip içinde yer alan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yusuf Gündüz, TİKA'nın katkılarıyla hazırlanan projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisi ve arkadaşları için güzel tecrübe olacağının altını çizdi.

Gündüz, "Kendi topraklarında yıllarca sömürüye maruz kalmış Afrikalı kardeşlerimize hiçbir çıkar gözetmeden kardeşliğimizin bize yüklediği sorumluluktan ötürü geldiğimizi ve aramızdaki bağları daha güçlü hale getirmek için burada bulunduğumuzu anlatacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bu program iyiliği amaçlıyor"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceyhun Doğan, programının büyük bir bölümünü henüz tadilatı devam eden Al Harameyn Yetimhanesi’nde geçireceklerini aktararak, tadilat çalışmalarına katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Doğan, Somali'de kaldıkları süre boyunca birçok yeri gezme fırsatı bulacaklarını ve kurum ziyaretleri yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Dünya Müslümanları medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edecek bir nesli bekliyor. Biz de yola bu gaye ve çabayla çıkıyoruz. Eğer ki İslam medeniyetinin dünya düzenine hakim olması bekleniyorsa Afrika Müslümanlarının bu düzendeki yeri asla göz ardı edilemez. Allah nasip eder, müyesser eylerse, bizler bu programla bu inşa çalışmasının bir parçası olacağız. Dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa biz onun peşindeyiz. TİKA vesile oldu, bizler de Allah’ın dünyaya sunduğu güzelliklerden bir tanesi olan Somali için yola koyulduk. Bizler, tarihin her döneminde mazlum coğrafyalara el uzatmaktan imtina etmeyen bir toplumun bireyleriyiz. Bu program da iyiliği amaçlıyor ve siz bir şeyi amaçlıyorsanız, biraz gürültü yapmalısınız. Atatürk Havalimanı’ndan Somali’ye uzanan her adımımız büyük bir gürültü olarak bilinmelidir."

- "Programımızın fikir babası Bilal Bey'dir"

TİKA Başkanı Serdar Çam, programa ilişkin düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, programın temellerinin 3 yıl önceye dayandığını dile getirmişti.

Çam, "En önemli teşekkürü de Bilal Bey'e (Bilal Erdoğan) yapmak istiyorum çünkü Ankara'da kapanışını yapacağımız ve inşallah peyderpey gençlerimizi uğurlayacağımız tecrübe paylaşım programımızın fikir babası Bilal Bey'dir." ifadelerini kullanmıştı.

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ve EBSAD sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarının içerisinde yer alacak.

Program kapsamında ilk ekipler Ürdün ve Sudan'a gitmişti.