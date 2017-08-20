TİKA'nın gönüllü elçileri Somali'de çalışmalarına başladı

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini içeren "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Somali'ye giden gönüllü elçiler çalışmalarına başladı.

Program kapsamında Somali'ye gelen gönüllü elçiler, öncelikle Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, TİKA'nın Mogadişu Ofisi, Türkiye Maarif Vakfı, THY'nin Mogadişu Ofisi, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın isminin verildiği çocuk parkı, sivil havacılık okulu ve Mogadişu'daki Türk Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret etti.

Türkiye'den Doğu Afrika ülkesi Somali'ye gelen 7 gönüllü elçi, ziyaretlerin ardından başkent Mogadişu'daki Al Haramain Yetimhanesi'nin tadilat çalışmalarına başladı. Gelecek hafta açılışı gerçekleştirilecek yetimhanedeki tadilat çalışmalarına katılan öğrenciler aynı zamanda okul olarak da kullanılan yetimhanenin masaları ve sıralarını tamir edip boyadı.

Binanın dış cephe ve sınıf duvarlarının boyama çalışmalarını da yapan 7 öğrenci, tadilat çalışmalarını gelecek hafta içinde tamamlayıp, çarşamba günü yetimhaneyi açılışa hazır hale getirmeyi hedefliyor.

TİKA'nın gönüllü elçilerinin tadilat çalışmalarını yaptığı okulda 800 öğrenci eğitim görecek ve bu öğrencilerin 200'ü de yetimhanede kalacak.

- "Kıtalar arası gönül köprüleri kurduk"

Somali ekibinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Usame Targal, yetimhanedeki 200 sıra ve masayı boyadıklarını ve çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yetimhanenin tuvaletlerinin tadilatını da yapacaklarını aktardı.

Targal, "Program vesilesiyle yeni kültürler, yeni örf ve adetler tanımış olduk. Yeni bir ülke görmüş olduk. Kıtalar arası gönül köprüleri kurduk. Bu programın hazırlanmasında başta TİKA olmak üzere diğer tüm sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Taha Aydoğdu da yetimhanedeki çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünyanın neresinde dertli varsa Türkiye olarak oraya gidip az veya çok yardımda bulunacağız.' sözünü düstur edinerek Somali'ye geldik." dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Hikmet Berk Dilmen, programa Mardin'den katıldığını belirterek, "Türkiye'den Somali'nin başkenti Mogadişu'ya doğru yola çıktığımızda aklımda birkaç soru vardı. Şunu belirtmek isterim ki kara kıtanın insanı yaşama umutla bakıyor. Bizim buraya gelmemize vesile olan başta TİKA olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarına, kara kıtanın insanlarının yüzünü güldürdükleri için teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.