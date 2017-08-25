TİKA'nın gönüllü elçileri Somali'de yetimhane onardı

MOGADİŞU (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini içeren "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Somali'ye gelen "gönüllü elçiler", bu ülkedeki çalışmalarını tamamladı.

TİKA'nın gönüllü elçileri son olarak başkent Mogadişu'daki El-Harameyn Yetimhanesi'nin tadilatını gerçekleştirdi. Tadilatı tamamlanan yetimhane, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar ve TİKA'nın Somali Koordinatörü Galip Yılmaz ile çok sayıda Türk ve Somalili öğrencinin katıldığı bir törenle açıldı.

Büyükelçi Bekar, yeytimhanenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye, mevcut sorunlarını aşması için Somali hükümetine ve halkına destek vermeye devam edecek." dedi.

Türk öğrencilerin buraya gelerek Somalili öğrencilerle karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmasının, iki ülke arasındaki güven ve iş birliğinin bir yansıması olduğunu ifade eden Bekar, Somali'deki mevcut durumun geçmiş yıllara göre çok daha farklı olduğunu, şartların her yönüyle iyileştiğini vurguladı.

- Türk öğrenciler, projeleri yerinde görme imkanı buldu

Öte yandan TİKA'nın Somali Koordinatörü Yılmaz da Mogadişu'daki El-Harameyn Yetimhanesi'nin tadilatını yapan Türk öğrencilerin Somali'deki projeleri yerinde görme imkanı bulduğunu ifade etti.

Yılmaz, TİKA'nın Somali'de kalkınma projelerini hayata geçirmeye, iki ülke öğrencileri arasında karşılıklı tecrübe paylaşımını sağlamak için benzer programlar organize etmeye çalışacağını dile getirdi.

Somali'ye geçen hafta gelen öğrenciler, ülkede katıldıkları farklı faaliyetlerin yanı sıra Somalili öğrencilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Program kapsamında Somali'ye gelen 7 gönüllü elçi, öncelikle Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, TİKA'nın Mogadişu Ofisi, Türkiye Maarif Vakfı, THY'nin Mogadişu Ofisi, 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank'ın isminin verildiği çocuk parkı, sivil havacılık okulu ve Mogadişu'daki Türk Askeri Eğitim Üssü'nü ziyaret etmişti.

Gönüllü elçiler, ziyaretlerin ardından pazar günü Mogadişu'daki El-Harameyn Yetimhanesi'nin tadilat çalışmalarına başlamıştı. Öğrenciler, aynı zamanda okul olarak da kullanılan yetimhanenin sıra ve masalarını tamir ederek boyadı.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ve Arap ülkesine gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.

