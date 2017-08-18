TİKA'nın gönüllü elçileri Sudan'da

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Sudan'a gelen 12 üniversite öğrencisi, Nur-u Osmaniye Eğitim Külliyesi’nin tadilat işlerini bitirdi.
Nur-u Osmaniye Eğitim Külliyesi’nin tadilat ve onarımını tamamlayan öğrenciler, TİKA Hartum Koordinatörü Celalettin Güngenci’nin eşliğinde Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın'ı ziyaret etti.
Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilere değinen Aydın, Tecrübe Paylaşım Programının gelecek için büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Büyükelçilik ziyaretinin ardından öğrenciler, Hartum Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Selçuk Kayhan, Maarif Vakfı Sudan Koordinatörü Ömer Alçep ve THY Sudan Ofisi Müdür Enes Saim Özyürek'i ziyaret etti.