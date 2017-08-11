TİKA'nın gönüllü elçileri Sudan'da kardeşlik köprüsü kuracak

ANKARA (AA) - ZUHAL DEMİRCİ - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programına" katılan ikinci ekip Sudan'da kardeşlik köprüsü kuracak.

Afrika Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde bugün Sudan'a gidecek ekip içinde yer alan TİKA'nın "gönüllü elçileri", yolculuk öncesi duygu ve düşüncelerini AA muhabiriyle paylaştı.

- "Aramızdaki mesafeleri kardeşlik ve gönül köprüleriyle aşacağız"

Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisi Denizhan Özsert, Sudan’ın başkenti Hartum’a gideceklerini ve yaklaşık 10 gün burada kalacaklarını söyledi.

Özsert, Hartum'da bir eğitim merkezinin tadilatı başta olmak üzere bazı ziyaretler yapacaklarını belirterek, "Kaynağını Beyaz ve Mavi Nil’in oluşturduğu Nil Nehri’ne, Haşabe Köyü Nur-u Osmaniye Eğitim Külliyesi'ne bir ziyaretimiz olacak. Devamında Sudan’da yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşları, dernekleri, TİKA ofisimizi, büyükelçiliğimizi ve bir yetimhaneyi ziyaret edeceğiz." dedi.

Program sayesinde kardeş ülke Sudan’ın kültürel ve politik durumunu yakından inceleme fırsatı bulacaklarını vurgulayan Özsert, "Coğrafi açıdan uzak görünen lakin gönüllerimizin bir olduğu Afrikalı kardeşlerimizle vakit geçirebilmenin mutluluğuyla, aramızdaki mesafeleri oluşturacağımız kardeşlik ve gönül köprüleriyle aşacağımıza inanıyorum." dedi.

- "Daha fazla genç kardeşimiz Afrika'yı ziyaret etmeli"

İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümü 4. sınıf öğrencisi Koray Kaya, programın önemine dikkati çekerek, "Afrika’daki kardeşlerimizi görebilme ve az da olsa onların duygularını anlayabilme fırsatı bulabileceğimizi düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye-Afrika ilişkileri bağlamında yapılabilecek hizmetler ve atılması gereken adımları analiz etme imkanı elde etmenin yanı sıra Türkiye'den Afrika'ya bakış açımın hayali olmanın ötesinde gerçeğe yaklaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaya, TİKA'ya teşekkürlerini ileterek, "TİKA'nın yapmış olduğu bu faaliyeti çok yerinde ve gerekli bulmakla birlikte daha fazla genç kardeşimizin oralara götürülmesi yönünde de bir istekte bulunmak istiyorum. Çünkü bizim tarihi geçmişimizden izler taşıyan ve gönül coğrafyamızın bir parçası olan bu bölgeleri daha fazla ziyaret etmeli ve oraların nabız ritimlerini daha yakından bilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Kardeşlik duygularımızı pekiştireceğiz"

Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Abdurrahman Ünalan da Sudan'da kalacakları süre boyunca burada bulunan bir köy okulu tadilatına katılacaklarını belirterek, "Her şeyden önce bu programın bizim kardeşlik duygularımıza ve kardeşlerimizle aramızdaki manevi duygulara katkı sağlayacağına inanıyorum. Mümin müminin kardeşidir hadisini kendimize hedef alarak çıkacağımız bu yolda inşallah gerçek kardeşlik duygularımızı pekiştireceğiz." dedi.

Ünalan, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Farklı STK’larla birleşip, tek bir amaç için bu kadar güzel bir projede bulunmak oldukça sevindirici. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde böyle güzel bir projede birleşmek çok mutluluk verici bir duygu." diye konuştu.

- "Programımızın fikir babası Bilal Bey'dir"

TİKA Başkanı Serdar Çam, geçen hafta programa ilişkin düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, programın temellerinin 3 yıl önceye dayandığını dile getirmişti.

Çam, "En önemli teşekkürü de Bilal Bey'e (Bilal Erdoğan) yapmak istiyorum çünkü Ankara'da kapanışını yapacağımız ve inşallah peyderpey gençlerimizi uğurlayacağımız tecrübe paylaşım programımızın fikir babası Bilal Bey'dir." ifadelerini kullanmıştı.

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ve EBSAD sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilat, tamirat ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım aktivitelerinde de bulunacak. Öğrenciler ayrıca kalkınma proje uygulamalarının içerisinde yer alacak.

Program kapsamında geçen hafta yola çıkan ilk ekip Ürdün'e gitmişti.



