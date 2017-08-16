TİKA'nın gönüllü elçileri Sudan'da okul onarım çalışmalarına katıldı

HARTUM (AA) - ABDULLAH ULUYURT - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Sudan'a gelen 12 üniversite öğrencisi bir eğitim merkezinin yenileme çalışmasına katıldı.

Sudan'a gelen 12'si öğrenci 13 kişiden oluşan ekip, Umdurman iline bağlı Haşabe köyündeki Nur-i Osmaniye Eğitim Külliyesi'nin yenileme ve onarım çalışmalarına destek verdi.

Gençler bir yandan okulun boya ve badana işlerini yaparken bir yandan da eksikleri gidermek için çalıştı.

Gönüllü elçiler mola zamanlarında okulda eğitim gören çocuklarla oyun oynayarak Türkçe kelimeler öğretti ve Türk kültürünü tanıttı.

Türkiye'de farklı okullarda eğitim gören üniversite öğrencilerinden oluşan ekipteki gençler, AA muhabirine duygularını anlattı.

- "Gönülleri kazanmak için geldik"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Abdurrahman Önalan, "Afrika'ya ilk kez geliyorum. Belgesellerde gördüğümüz hayatın bizzat içindeyiz. 5 gündür buradayız ve gördüğümüz kadarıyla buradaki şartlar gerçekten çok kötü." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği öğrencisi Harun Eray Karadelen de "Sudanlı kardeşlerimizin gönlüne dokunmaya geldik. Hediyelerimizi verirken onların sevinçlerine ortak olmak için buradayız. Aynı zamanda onların tecrübelerini ve bize katacakları güzellikleri yerinde hissetmek için program güzel bir fırsat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Mustafa Hece, zor şartlarda eğitim gören Sudanlıların hem ruhen hem de fiziki olarak yanlarında olmak istediklerini söyledi.

Hece, "Gerek Türkiye'de gerekse başka Afrika ülkelerinde her zaman bu çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Umarım bu attığımız adım ileride koşu olur." diye konuştu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Enes Fatih Yılmaz da Sudan'da bulundukları süre boyunca güzel izler bırakacaklarına inandıklarını dile getirdi.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi, Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 Afrika ülkesine gönderilecek.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşları tarafından belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılacak öğrenciler, sosyal, kültürel ve insani yardım çalışmalarında da bulunacak.

Program kapsamında ilk ekipler Ürdün, Sudan, Uganda ve Somali'yi ziyaret etti.