TİKA'nın gönüllü elçileri Tanzanya'da tadilat çalışmalarına katıldı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Tanzanya'ya giden gönüllü elçiler, okul ve yetimhanenin tadilat çalışmalarına katıldı.

Gönüllü elçiler, 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program çerçevesinde Tanzanya'ya giderek çalışmalarına başladı.

TİKA'nın gönüllüleri, Tanzanya'nın doğusundaki Darüsselam şehrinde yetimhane tadilat çalışmalarına hız verdi. Türkiye'den getirdikleri hediyeleri yetim çocuklara dağıtan gönüllü elçiler, kısa sürede çocukların ve yetimhane yöneticilerinin ilgi odağı haline geldi.

Şehrin iki farklı bölgesindeki yetimhanelere ulaşan gönüllü elçiler, Bagamoyo bölgesinde eğitim gören 65, Bagala'da da 137 yetim çocukla buluşarak, Türkiye'den getirdikleri hediyeleri çocuklara takdim etti.

Tadilat çalışmaları süresince Tanzanya'da bulunacak gönüllü elçiler, Bagala'daki yetimhanenin daha önce yanarak kullanılamaz hale gelen mutfak bölümünü ve bir sınıfının tadilatını, Bagamoyo'da da 3 farklı dersliğin tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Gönüllü elçiler, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim görmelerine katkı sağlayacak.

Bagala'daki gönüllü elçiler, yetimhanenin yangından tahrip olmuş duvarlarını kazıyarak boya ve badanaya uygun hale getirdi.

Gençler, Bagomoyo bölgesinde ise yetimhanenin dersliğinin yıllar içinde bozulan zeminini yeniledi.

Yetimhanede kalan gençlerden 21 yaşındaki Richard Maganga, yurda daha önce İngiliz ve Danimarkalı kuruluşlarından yardım geldiğini belirterek, TİKA'nın yaptığı tadilat projesiyle ilk kez Müslüman bir toplumdan ilgi gördüklerini dile getirdi.

- "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı"

TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT'nin iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı", Misafir Derneği çatısı altında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Uluslararası Genç Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Siyasallılar Vakfı, Yeni Dünya Vakfı, Kalem Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, Anadolu Öğrenci Birliği ile Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Program boyunca küresel gönüllülük bilinci kazandırmak amacıyla 200 üniversite öğrencisi Ürdün, Sudan, Tunus, Etiyopya, Somali, Tanzanya, Kenya, Senegal, Gine, Kamerun, Nijer, Çad, Burkina Faso, Gana, Uganda, Libya, Cezayir ve Lübnan olmak üzere 18 ülkeye gönderiliyor.

Bu ülkelerde TİKA ve yerel sivil toplum kuruluşlarınca belirlenen okul, yetimhane, kütüphane ve ibadethane gibi mekanların tadilatı, tamiratı ve donanım malzemelerinin sağlanmasına ilişkin proje uygulamalarına katılan öğrenciler, sosyal, kültürel ile insani yardım çalışmalarında da bulunuyor.