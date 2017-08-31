TİKA'nın gönüllü elçileri Tanzanya'daki çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım" programı kapsamında Tanzanya'ya giden gönüllü elçiler, başkent Darüsselam'daki okul ve yetimhanenin tadilat çalışmalarını tamamladı.

Gönüllü elçiler, program kapsamında geldikleri Tanzanya'da okul ve yetimhane tadilat çalışmalarını bitirerek, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde organize edilen Bilim Seyyahları grubunun çalışmalarına katıldı.

TİKA’nın desteğiyle Uganda ve Tunus’ta binlerce öğrenciye bilim ve bilimsel araştırmanın önemini eğlenceli deney ve zeka oyunlarıyla anlatan Bilim Seyyahları grubunu, Tanzanya'da da ilgili ve meraklı öğrenci kitlesi karşıladı.

Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Darüsselam'da bulunan gönüllü elçilerin farklı atölye çalışmalarına katılarak destek verdiği grubun düzenlediği programa, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de büyük ilgi gösterdi.

Programa, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Murat Dikmen ve TİKA Darüsselam Program Koordinatörü Hikmet Özdenoğlu katıldı.

Dikmen, burada yaptığı konuşmada, Tanzanya'nın geleceğinde bu liselerde eğitim gören öğrencilerin önemli görevler üstleneceğini ifade ederek, TİKA’nın ve Türkiye’nin Tanzanya’da bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Koordinatör Özdenoğlu da TİKA’nın, Tanzanya’nın kalkınmasında önemli rol oynayan bilimsel çalışmaları teşvik ettiğini ve bu tarz projelerin çok daha fazla destekleneceğini kaydetti.

Program kapsamında Tanzanya'ya giden ekipteki tıp ve mühendislik fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla renklendirdiği etkinlikleri izleyen Tanzanyalı öğrenciler, Türkiye’den gelen grubun hazırladığı kimya ve fizik deneylerine büyük ilgi gösterdi. Öğrenciler, ahşap modellerin yapımı ve boyama çalışmalarının yanı sıra zeka oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

- TİKA’dan Tanzanyalı öğrencilere eğitim desteği

TİKA ve Bilim Seyyahları grubu, Benjamin Mkapa ve Tambaza liselerinde eğitim gören yaklaşık bin öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Dağıtıma, Darüsselam Maslahatgüzarı Dikmen, TİKA Koordinatörü Özdenoğlu ve okul yetkililerin yanı sıra gönüllü elçiler katıldı.

Okul yetkilileri, Türkiye’nin verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler de Türkiye’deki eğitim olanakları konusunda TİKA yetkililerinden bilgi aldı.

Bilim Seyyahları grubu ve "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Tanzanya’ya giden gönüllü elçiler çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.