TİKA'nın gönüllü elçileri Tunus’ta

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" için Tunus'a gelen "gönüllü elçiler" ülkede faaliyetlerine başladı.

Üniversite öğrencilerinden oluşan TİKA'nın gönüllü elçileri, ilk olarak başkent Tunus'un 160 kilometre güneyindeki Monastir Bilim Sarayı'nda Tunuslu öğrencilerle fizik ve kimya deneyleri yaptı.

AA muhabirine konuşan kimya öğretmeni Büşra Buluş, Monastir Bilim Sarayı'na fizik, kimya, biyoloji, matematik, teknoloji ve mucitler atölyesi olmak üzere altı bilim atölyesi kazandırdıklarını söyledi.

- "Tunus Endülüs'ün bilim genlerini taşıyan bir ülke"

Tunus'un son derece önemli bir ülke olduğunu ifade eden Buluş, "İslam dünyası olarak bir şey yapmak istediğimizde coğrafi olarak aklımıza Endülüs geliyor. Tunus da Endülüs'ün bilim genlerini taşıyan bir ülke." dedi.

Programa katılan öğrencilere eşlik eden Misafir Derneği yöneticilerden Fatih Karaduman da kurdukları fizik, kimya ve biyoloji gibi fen bilimleri ile matematik, el becerileri ve zeka oyunlarını içeren stantlara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Gönüllü elçilerin "çok şanslı" olduğunu vurgulayan Karaduman, katılımcıların Afrika gibi bir coğrafyada "5. dünya diye nitelendirilebilecek ülkelerdeki" halklarla iletişime geçmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

- "18 ülkede çalışmalar yapıyoruz"

TİKA'da uzman olarak görev yapan Halil İbrahim Başaran ise "Tecrübe Paylaşımı Programı çerçevesinde 18 ülkede çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ürdün, Sudan ve Uganda'daki çalışmaların tamamlandığını kaydeden Başaran, "Tunus'tan sonra Tanzanya'da bu programı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başaran, programa katılan gençlerin gittikleri ülkelerdeki akranlarıyla ortak çalışmalar yaptığını hatırlatarak, "Gençler ortak çalışmalarla karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuyor. Bu konuda çok olumlu geri dönüşler aldık." şeklinde konuştu.

- Tunuslu öğrencilerden yoğun ilgi

Kurulan bilim atölyelerini gezen Tunuslu Visal Zrelli, programı çok etkileyici bulduğunu söyledi.

Lise birinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Zrelli, "fizik standını ve özellikle yer çekimi deneyini çok ilginç bulduğunu" ifade etti.

Bu arada Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde, Türkiye'den gelen öğrencilerin Tunuslu akranlarıyla başkentteki bir okulun tadilat çalışmalarına katılacağı aktarıldı.

-TİKA'dan Monastir Bilim Sarayı'na laboratuvar

Öte yandan TİKA'nın Monastir Bilim Sarayı'nda kurduğu fabrikasyon laboratuvarı, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Lütfü Doğan ve Tunus Yüksek Öğretim Bakanlığı Müsteşarı Halil Amiri'nin de katıldığı bir törenle açıldı.

TİKA Tunus Koordinatörü Muhsin Balcı, açılış programında yaptığı konuşmada, "Fabrikasyon (Fablab) laboratuvarı çok yaygın olmayan, çocuklara ve bilim meraklılarına hayallerini gerçekleştirme imkanı tanıyan bir laboratuvar." dedi.

Monastır Bilim Sarayı Müdürü Salih Nasr da "Bilim Seyyahları Programı ve TİKA'nın kurduğu fabrikasyon laboratuvarı" için şükranlarını ifade etti.

Fabrikasyon laboratuvarında, üç boyutlu yazıcılar, CNC tezgah, lazer kesim makinaları ve dijital ölçüm aletleri gibi ileri laboratuvar malzemeleri bulunuyor.