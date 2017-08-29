TİKA'nın gönüllü elçileri, Tunus'ta

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" için Tunus'a gelen "gönüllü elçiler" başkentin Sidi Hassin bölgesindeki tadilat çalışmalarına katkılarından dolayı sertifikalarını aldı.

Başkentin Sidi Hassin bölgesinde TİKA'nın yürüttüğü okul yenileme projesinde tadilat çalışmalarına katkı sağlayan 15 TİKA "gönüllü elçisi", çalışmalarından dolayı Sidi Hassin okul yöneticileri ve Tunus başkent Mili Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden sertifikalarını teslim aldı. TİKA'nın gönüllü elçileri ve programa katılan Tunuslu öğrenciler, okul bahçesinde duvara boyanan Türkiye ve Tunus bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa İstanbul'dan katılan Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Serkan Taşçı, "Dokuz günlük bir tecrübe paylaşım programına katıldık. Burada farklı kültürlerden öğrencilerle tanışarak Sidi Hassin tadilat ve onarım çalışmalarımızı sürdürdük. Çok iyi bir tecrübe oldu bizim için. Buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olduk." diye konuştu.

Öte yandan TİKA gönüllü elçiler heyeti, sabah saatlerinde Anadolu Ajansı'nın (AA) Tunus Ofisi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen AA Fransızca Yayınlar Editörü Bilal Dinç, AA'nın yayın yaptığı 13 dil, Tunus ofisinin çalışmaları ve merkezi Tunus'ta bulunan Fransızca yayınlar hakkında, heyete bilgi verdi.