TİKA'nın gönüllü elçileri Tunus’ta okul tadilat çalışmalarına katıldı

TUNUS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda, Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) iş birliğinde düzenlenen "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" için Tunus'a gelen "gönüllü elçiler" başkentin Sidi Hassin bölgesindeki bin 200 kişilik bir okulun tadilat çalışmalarına başladı.

Sabah saatlerinde Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan tarafından kabul edilen ve ardından TİKA'nın Tunus Koordinatörlüğünü ziyaret eden gönüllü elçiler daha sonra Sidi Hassin bölgesine gelerek buradaki bir okulun tadilat çalışmalarına katıldı.

TİKA Tunus Koordinatörü Muhsin Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "gönüllü elçilerin" programın birinci kısmında TİKA'nın Monastır kentinde tamamladığı bir fabrikasyon labarotuvarı projesini gördüklerini belirterek, "Öğrenciler bu fırsatla TİKA'nın örnek bir projesini daha yerinde inceleme fırsatı buldu." dedi.

Program kapsamında Türkiye'den Tunus'a gelen öğrenci sayısının 12 olduğunu kaydeden Balcı şunları söyledi:

"Öğrencilerimiz burada sağladıkları katkı ile okulun yenilenmesinde rol oynayacaklar. Sınıfların masa ve sandalyelerinin değiştirilmesi, boya ve badana işlerinin yapılması, aynı zamanda bir bilgisayar sınıfının da donanımı ile ilgilenecekler. Çalışmalarını buradaki Tunuslu öğrencilerle birlikte gerçekleştiriyorlar. Onlarla birlikte iki kültürün ortak noktalarını konuşarak beraber bu çalışmayı ortaya koyarak bir sinerjiyi hedefliyoruz."

Öte yandan programa katılan İnşaat Mühendisi Fatih Karaduman ise okuldaki tadilat çalışmalarını 20 ila 25 gün içinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Karaduman, Sidi Hassin bölgesindeki okulda yürüttükleri tadilat çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"İnşaatın bu aşamasından sonra ince işçilik dediğimiz, sıva kazıma işi, yerine yeni sıvanın yapılması, doğramalarda oluşmuş hasarların giderilmesi, bunlara macun çekilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesi, camların kırık olanların değiştirilmesi, temizleme imkanı bulunanların camların temizliğinin yapılması, doğrama tadilatı bittikten sonra boyasının yapılması, pencere kısmı bu şekilde. Diğer kısımlarda, üst taraflar plastik boya orada tadilatlar yapıldı. üst tarafa plastik boyası vuruldu. Alt taraflarda bizim Türkiye'de olduğu gibi, yağlı boya yine kazıma işlemi yapılacak. Hemen hemen işlerimiz bitmiş olacak. Genel bir temizlikten sonra yaklaşık 20-25 gün sonra bu okul açılmış olacak ve öğrenciler okula girmiş bulunacak."

TİKA'nın gönüllü elçilerinin beş gün boyunca Sidi Hassin okulundaki tadilat çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.







