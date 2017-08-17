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TİKA'nın gönüllü elçileri Uganda'da

- TİKA'nın koordinasyonunda THY, AA ve TRT iş birliğinde 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ülkesini ziyaret etmesini içeren "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Uganda'ya giden gönüllü elçiler çalışmalarına başladı - Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden oluşan Bilim Seyyahları grubu, hazırladıkları kimyasal ve fiziksel deney ve oyunları eğlenceli şekilde öğrencilere sundu - TİKA'nın Nabisunsa Kız Lisesi öğrencilerine hediye ettiği kırtasiye malzemelerinin dağıtımı yapıldı

TİKA'nın gönüllü elçileri Uganda'da

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) koordinasyonunda Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ülkesini ziyaret etmesini içeren "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Uganda'ya giden gönüllü elçiler çalışmalarına başladı.

Program kapsamında Uganda'ya gelerek "Bilim Seyyahları Afrika'da" projesine de katılan Türk öğrenciler, üç gün boyunca Uganda'daki ilkokul ve liselerde Türkiye'yi anlatma fırsatı buldu.

- Bilim Seyyahları heyeti Uganda'da

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden oluşan Bilim Seyyahları heyeti, gerçekleştirdikleri kimyasal ve fiziksel deney ve oyunları eğlenceli şekilde öğrencilere sundu.

Uganda’daki ilk günlerinde başkent Kampala’nın Gyangenda İlkokulu'nda yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla 6 farklı atölye çalışması çerçevesinde gerçekleştirilen Bilim Seyyahları Deney ve Uygulamaları, ilkokul öğrencileri tarafından merak ve ilgiyle takip edildi.

Öğrenciler kadar öğretmenlerin de yoğun ilgi gösterdiği uygulamada, öğretmenler daha önce sözlü anlattıkları dersleri görsel izleme fırsatı yakaladı.

Öğrenciler de gün boyu devam eden programda, TİKA'nın katkılarıyla Türkiye’den getirilen ahşap maketleri birleştirdikten sonra renkli boyalarla süsledi.

Bilim Seyyahları heyetinin gösteri deneyleri, öğrenciler tarafından merakla takip edilirken, öğrenciler kimya, biyoloji, fizik ve matematik alanında hazırlanan atölyelerde gerçekleştirilen deneyleri kendileri de yaptı.

- "TİKA ofisi açıldığında proje sayısı artacak"

Programın ikinci günü Bilim Seyyahları heyetinin Nabisunsa Kız Lisesi'nde düzenlendiği etkinliğe, Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği Maslahatgüzargahı Volkan Şahinkaya, Din İşleri Müşaviri Lokman Arslan, THY Uganda Müdürü Rafet Şişman, Uganda Temel ve Ortaöğretim Genel Müdürü Mulindwa İsmail'in yanı sıra yerel sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile Nabisunsa Lisesi yönetici ve öğretmenleri katıldı.

Büyükelçilik Maslahatgüzarı Şahinkaya, programın açılışında yaptığı konuşmada, TİKA’nın tüm dünyadaki faaliyetlerinin yanı sıra Uganda’da çok sayıda proje ortaya koyduğunu belirtti.

TİKA’nın Uganda Ofisi açıldığında projelerin sayısının artarak devam edeceğine işaret eden Şahinkaya, ofis açılma sürecinde gelinen son noktayı Ugandalılara müjdeledi.

Bilim Seyyahları ve Tecrübe Paylaşım Programı heyetinin iki ülke ilişkilerine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Şahinkaya, hem Türkiye'den gelen hem de Afrika’dan Türkiye’ye gidecek öğrencilerin iki ülke ilişkilerine büyük katkı vereceğinin altını çizdi.

- "TİKA'nın Uganda ofisinin açılmasını heyecanla bekliyoruz"

Uganda Temel ve Ortaöğretim Genel Müdürü Mulindwa İsmail, TİKA'nın projelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkanlık ofisinin açılmasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

İsmail, öğrencilerinin Türkiye’yi ziyaret etmelerinin ve Türkiye’de eğitim görmelerinin gelişimlerine fayda sağlamanın yanı sıra iki ülke arasındaki bağları güçlendireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından TİKA'nın Nabisunsa Kız Lisesi öğrencilerine kırtasiye malzemelerinin dağıtım programı düzenlendi.

Programın ardından Bilim Seyyahları okuldaki öğrencilere gösteri deneyleri sunarken, 6 farklı atölyede gerçekleştirilen gösteriye okul öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Öğrenciler ayrıca, Türkiye'de eğitim ve TİKA projeleri konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Bilim Seyyahları heyetinin programı başkent Kampala'da bulunan Kololo Lisesi'nde devam ederken gönüllü elçiler, programının ikinci aşaması olan Yumbe İlkokulu ve radyosunda yapacakları tadilat çalışması için Yumbe şehrine doğru hareket etti.

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