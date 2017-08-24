TİKA'nın gönüllü elçileri Uganda'daki çalışmalarını tamamladı

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlediği ve 200 üniversite öğrencisinin 18 Afrika ve Ortadoğu ülkesini ziyaret etmesini öngören program kapsamında Uganda'ya giden gönüllü elçiler, Yumbe İlkokulu ve radyosunun tadilat çalışmalarını tamamladı.

TİKA'nın gönüllü elçileri, "2017 Afrika Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında gittikleri Uganda'nın başkenti Kampala'da çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra 600 kilometre mesafedeki Yumbe kentine geçti.

Yaklaşık 13 saat süren zorlu kara yolculuğunun ardından kente varan gönüllü elçiler, yerel halkla iş birliği içinde Yumbe İlkokulu ve radyosu binasının tadilat çalışmalarına katıldı.

Yumbe Müftüsü Şeyh Alhayi Şuayip Swaibu Ajiga, programa katılan gönüllü elçileri ziyaret etti.

Ajiga, gönüllü öğrencilerin Yumbe kentinde yaptığı çalışmalarla iki ülkenin kardeşlik bağlarının güçlendiğini ve çalışmaların ümmet bilincine katkı sağladığını ifade ederek, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Yumbe İlkokulunda eğitim gören Ugandalı öğrencilerden İsmail Kiberu, nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Yumbe'ye zorlu koşullar altında çok uzak mesafeden gelen gönüllü öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gönüllü elçiler, proje kapsamında TİKA'nın gönderdiği kırtasiye malzemesi, diş fırçası, balon ve oyuncakları Yumbe'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.



Öğrencilere eşlik eden TİKA Uzman Yardımcısı Onur Yaşar, Uganda İslam Yüksek Konseyi Üyesi Ratib Abdullahi Saidi, Yumbe Müftüsü Ajiga, Yumbe Bölge Güvenlik Müdürü Wadia Manafi ve Yardımcısı Juma Gala ile bir araya geldi ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bilgi verdi.

Gönüllü elçiler, daha sonra başkent Kampala’da yer alan ve donanımı TİKA'nın yaptığı Bilal FM’i ziyaret etti. Radyoya konuşan TİKA Uzman Yardımcısı Yaşar, başkanlığın faaliyetleri hakkında bilgi vererek,15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde dualarıyla Türkiye’nin yanında olan Uganda halkına teşekkür etti.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2016 yılında yapılan ve TİKA'nın da donanım çalışmalarını yaptığı Uganda İslam Üniversitesi Dikiş Nakış Kursunu da ziyaret eden gönüllü elçiler, faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençler, Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Uganda’daki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.